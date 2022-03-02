Devletten karşılıksız 16 bin TL nakit desteği! Banka hesabına 30 gün içerisinde işlem

Çeyiz parası almak için hangi şartların sağlanması gerekiyor? Çeyiz hesabına eşler ayrı ayrı başvuru yapabilir mi? İşte detaylar…

Sosyal devlet anlayışının bir ürünü olan çeyiz parası devlet tarafından karşılıksız olarak verilmektedir. Çeyiz parası, maddi imkanları kısıtlı olan lakin evlenmek isteyen gençlere tanınan bir haktır. Özellikle pandemi döneminin etkisiyle döviz kurundaki sallantı, enflasyon oranlarının yükselmesi vb. gibi ekonomik problemler evlenmek isteyen gençlerin önünde engel teşkil ediyor. Devlet politikası kapsamında genç nüfusun korunması ve artmasını teşvik edecek paketler hazırlanıyor. Çeyiz hesabı uygulaması ile evlenmek isteyen gençlere maddi destek sağlanıyor. Kişi başı 16 bin TL tutarında çeyiz desteği veriliyor. Çiftlerin ayrı ayrı başvuru yapması halinde ise destek miktarı 32 bin TL’ye ulaşıyor. 30 gün içerisinde çeyiz hesabına yatırılan nakit desteği karşılıksız olarak veriliyor.

Çeyiz Hesabı nasıl açılır?

Çeyiz hesabının temelinde gençleri evlilik öncesinde birikim yapmaya teşvik etmek bulunmaktadır. 3 yıl boyunca düzenli olarak ödeme yapılmalıdır.

Çeyiz hesabından yararlanabilmeniz için 27 yaşını doldurmadan evlenmiş olmanız gerekmektedir.

Çeyiz hesabında yer alan toplum birikimlerin yüzde 25 oranında devlet katkısı verilmektedir. Devlet katkısı karşılıksız olarak sunulmaktadır.

Çeyiz hesabının evlilik öncesinde açılma şartı bulunuyor. Özel ve kamu bankalarında açılacak olan mevduat, katılım ve özel cari hesap kapsamında değerlendiriliyor. Banka anlaşmalarında değişiklikler meydana gelebilir. Çeyiz hesabı birden fazla açılamaz.

Çeyiz hesabı 18 yaşından küçükler için açılacaksa aile bireylerinin veli olarak atanması gerekmektedir.

Çeyiz hesabı alt ve üst sınır ödeme

Çeyiz hesabında düzenli ödeme modeli kullanıldığı için alt ve üst sınır belirlenmiştir. Hesap sahibi maddi durumuna göre ödenecek miktarı belirleyebilir.

Çeyiz hesabına ödemeler aylık olarak gerçekleştirilmektedir. En az 282 TL en fazla 2 bin 282 TL olmak üzere ödeme yapılmaktadır.

Bir sefere mahsus olmak üzere çeyiz hesabına en yüksek limitten ödeme yapılabilir. 42 bin 425 TL sınır olarak belirlenmiştir.

2022 çeyiz parası ne kadar?

Çeyiz parasından yararlanacak vatandaşların 3 yıl boyunca düzenli ödeme şartı bulunmaktadır. Ayrıca, 27 yaşından önce evliliğin gerçekleşmesi gerekmektedir. 60 ay ve üzerinde düzenli ödeme yapan kişilere 16 bin 394 TL devlet katkısı verilir. 48 ila 59 ay boyunca çeyiz hesabına ödeme yapılması halinde devlet katkısı yüzde 22 olacaktır. 13 bin 459 TL nakit desteği sağlanır. 36 aydan kısa ödemeler için devlet katkısı verilmez. 36 ila 47 aylık ödeme dönemi için yüzde 20 oranında katkı sağlanır. Ödenecek rakamda 11 bin 840 TL olarak belirlenmiştir. Çeyiz parası bir defaya mahsus olarak verilmektedir.