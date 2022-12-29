Devletten emeklilere katkı! 200 TL için 60 TL de devlet ödüyor! İşte kampanyaya katılma şartları

İşte kampanyaya katılma şartları... Devletten emeklilere katkı! 200 TL için 60 TL de devlet ödüyor! Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı, bireysel emeklilik şartlarından yararlanmak isteyenlere %30 oranında para desteği veriyor. Bireysel Emeklilik hesabına yatırılan katkı payları sayesinde sizde emekli olabilirsiniz. Katılımcıların yararlanacağı maksimum devlet katkısı yıllık asgari brüt ücretin %30’unu aşmaması gerekir.

Bu limiti aşan katkı ücretleri için detayları kurumla görüşebilirsiniz. BES katkısı sayesinde birçok kişi emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Yakın zamanda emekliye verilen en düşük promosyon miktarı da artmaya başladı. Kamu ve özel bankaların sunduğu güncel promosyon oranları emeklileri de memnun ediyor. Emeklilere ödenen maaş promosyonuna kamu bankaları da katıldı.

Emeklilik Promosyon Oranı

SGK’nın duyurusu sonrası da Ziraat Bankası, emeklilere verilecek promosyon oranlarını güncelledi. Ziraat Bankası, emekli maaşını banka üzerinden alan kişilere 5.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirecek. Bireysel emeklilik sistemi de emekliler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Devlet katkı oranlarının yükselmesiyle beraber birçok kişi BES sisteminden yararlanıyor.

Devlet katkısının üst limiti, aylık brüt asgari ücretin %30'u kadarıdır. Kişinin birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunsa bile devlet katkısı değişmeyecektir. Birden fazla sözleşmelere devlet katkısı, katılımcının toplam katkı payının oranına göre değişmektedir. Sizde BES ile emeklilik hayallerini gerçekleştirebilirsiniz.

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