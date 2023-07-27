Devlet, uzun yıllar boyunca sigorta primi ödeyen ancak emekli olma şartlarını sağlayamamış olan vatandaşlarına maddi destek sağlayacak bir projeyi duyurdu. Bu destek projesiyle, emekli olamamış ancak 65 yaş ve üzerinde olan vatandaşlar, ödedikleri sigorta primlerine karşılık olarak geri ödemesiz destek alabilecekler. Proje kapsamında vatandaşlara üç ayda bir düzenli olarak destek ödemesi yapılacak.

Destek Parası Başvuru Şartları Nelerdir?

Bu destekten yararlanmak için vatandaşların bazı şartları sağlamaları gerekmektedir. Başvuru yapabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

65 yaş ve üzerinde olmak,

Emekli olmamak,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin 10 yıl boyunca eksiksiz ödenmiş olması.

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, destek parasından yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

Destek Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri il ve ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma müdürlüklerine bizzat başvuruda bulunmalıdırlar. Başvuru için TC kimlik numarası ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvurular onaylandığında, vatandaşlar üç ayda bir düzenli olarak 2.348 TL destek parası almaya hak kazanacaklardır.

Bu destek projesi, uzun yıllar boyunca çalışan ve emekli olma şartlarını sağlayamamış vatandaşların maddi desteklenmesini amaçlamaktadır. Devlet, bu projeyle emeklilik şartlarını yerine getiremeyen vatandaşlara destek olarak, onların zorlu çalışma hayatındaki emeklerine karşılık vermektedir. Maddi anlamda rahatlamayı sağlayacak bu destekle, vatandaşların yaşam standartları yükseltilecek ve ekonomik sıkıntıları hafifletilecektir.

Bu destek projesi, emekli olamamış vatandaşlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Uzun süre çalışarak prim ödemiş olan bu vatandaşlar, ödedikleri paraların karşılığını alarak ekonomik anlamda desteklenmiş olacaklardır. Bu sayede, yaşam kaliteleri artacak ve maddi anlamda rahat bir nefes almış olacaklardır.