Devletten çocuk sahiplerine ödeme müjdesi geldi! Yarın sabah 9.00'da PTT ATM’lerinden alın!

Yarın sabah 9.00'da PTT ATM’lerinden alın! Devletten çocuk sahiplerine ödeme müjdesi geldi! Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak bazı durumlarda insanların ödemeler alması mümkündür. Çocuk sahipleri çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilecekleri nakit desteği alabilir. Devletin verdiği bu ödemeler PTT üzerinden çekilebilecek.

Çocuk Sayısına Göre Ödeme Tutarları

Bir çocuğu olan kişilerin ödemesi 400 TL olarak belirlenmiştir. Ailenin iki çoğu varsa bu miktara yüz TL daha eklenmektedir. Üç ve daha fazla çocuğu olanlar ise 700 TL ödeme alabilecek.

Çocuk desteği şartları karşılayan tüm ailelere verilen bir destektir. İlk kez çocuk doğuran ve bu destekten yararlanmak isteyen anneler kimlik numaralarıyla

PTT’den tutarı çekebilir. Şubelere gidilebileceği gibi ATM üzerinden de para alınabilir. Ailenin ilçede ikamet etmesi durumunda kaymakamlıklara başvuruda bulunması da mümkündür. Birçok alanda destek sağlayan devlet kurumlarının fırsatlarından yararlanmak için e-devlet sistemi üzerinden başvurular yapabilirsiniz.

Alınması istenen destek için şartların karşılanması yeterli olmaktadır. PTT’nin ATM’leri üzerinden ödeme almak için çipi olan kimlik kartlarının kullanılması gerekiyor. Bu kartlarla destek parasını çekip kullanmaya başlayabiliriz.

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