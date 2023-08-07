Türkiye'de vatandaşlar tarafından yapılan haksız ödemeler konusu zaman zaman gündeme gelmektedir. Mahkemelerin bazı ödemeleri haksız bulduğu ve devletin harekete geçerek geri ödeme yaptığı durumlar ortaya çıkıyor. Yakın zamanda yaşanan bir gelişme bu konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı önemli bir adım atarak vatandaşlara iade sürecini özetleyen bir tebliğ yayınladı. Şimdi kimlerin iade almaya hak kazandığına ve nasıl talep edebileceklerine bakalım.

HANGİ ÖDEMELER İADE EDİLECEK?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yenilemesi olarak nitelendirilen son yeniden yapılandırma kanunu, çok önemli bir kararı da beraberinde getirdi. Pandemi döneminde düzenlemelere uymayan bireylere idari para cezaları uygulandı. Bu cezalar arasında maske takmamak ya da sokağa çıkma yasağı kararlarını ihlal etmek gibi eylemler de yer alıyordu.

Bazı vatandaşlar bu cezaları devletle derhal öderken, birçoğu ödemeye uymamayı tercih etti. Yeniden yapılandırma yasası sonunda bu cezaların kaldırılmasına yol açtı. Ancak yasada yer alan bir hüküm, ödemelerini yapmış olanlara geri ödeme yapılmayacağını belirtiyordu. Bunun üzerine, cezalarını ödemiş olan vatandaşlar, bu geri ödememe politikasına itirazlarını dile getirerek konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdılar. Mahkeme, geri ödemelerin yapılmamasının eşitlik ilkesinin ihlali olduğuna karar vererek vatandaşların yanında yer aldı. Sonuç olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu iadelerin işlenmesine ilişkin yönergeyi açıkladı.

BAŞVURU ÇOK ÖNEMLİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre, pandemi döneminde ceza ödemiş olan vatandaşlar, başvuru yapmaları halinde yasal faiziyle birlikte iade talebinde bulunabiliyor. Başvuru süreci şahsen, posta yoluyla veya e-devlet platformu üzerinden tamamlanabiliyor. Belirtmek gerekir ki, öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunmayan vatandaşlar para iadesi almaya hak kazanamayacaktır.