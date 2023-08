Devlet destekleri arasında öyle bir ödeme var ki. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında başlayan ve bir senelik olduğu açıklanan destek ödemesi 850 TL- 1250 TL arasında ödeme sunmakta ve bu destekten faydalanan milyonlarca birey, bir çok desteği de beraberinde başvurmadan hak kazanmakta. Aile Destek Programı adı altında ödenen destek ödemesine ek olarak başvuru yapmadan bir çok ödeme alabilirsiniz. Elektrik desteği ile birlikte çocuk sayısına göre çocuk bileşenine başvurmadan hak kazanabilirsiniz. Bu kapsamda her sene minimum 16.000 TL ödeme alabileceksiniz.

Haneye giren gelire göre miktarı belirlenen destek ödemesi için Temmuz'da son ödemelerden sonra biteceği açıklanmış ve milyonlarca bireye son dakika genelgesi ile devam kararı alındığı belirtilmişti. Yaşanılan şehre göre değişiklik gösteren aile destek programı minimum 850 TL Maksimum 1250 TL ödeme her PTT'ye yapılmakta.

3 Ödemeyi de Alabilirsiniz

Aile Destek programından faydalanan birey faturasını PTT'ye götürme şartı ile her ay elektrik faturasına destek ödemesi alabilmektedir. Her ay 850 TL- 1250 TL destek ödemesi alan hak sahibi ek olarak elektrik desteğinden de faydalanabilecektir. Bununla birlikte minimum 960 TL minimum her ay ödeme alabilecek buna ek olarak da evdeki çocuk sayısına göre çocuk bileşeninden faydalanabileceksiniz.

Çocuk destek bileşeni hanedeki çocuk sayısına göre değişiklik göstermekte ve minimumu 350 TL maksimum 660 TL destek ödemesi alabilirsiniz. 350 TL aldığınız durumda ise her ay 1310 TL en az hak kazanabilirsiniz. Bu da senede 15.760 TL'ye denk gelebilmektedir. Evdeki çocuk sayısına göre ya da kullanılan kilovata göre ödemeler artabilmektedir.

Çocuk sayısına göre çocuk bileşeni ödemeleri şu şekilde şekillenecektir.

1-2 çocuklu hanelere 350 TL,

3 çocuklu hanelere 450 TL,

4 çocuklu hanelere 550 TL,

5 ve üzeri çocuklu hanelere 650 TL olarak artı ödeme sağlanmaktadır.

Haneye giren maaşın durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında destek ödemesi de değişkenlik göstermektedir. Hane geliri 450 TL ve altında olanlar için aylık 1.250 TL, Hane geliri 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altında olanlar için aylık 1.100 TL, Hane geliri 911,15 TL üzeri - 1.372,30 TL ve altında olanlar için aylık 950 TL, Hane geliri 1.372,30 TL üzeri - 2.835,60 TL arasında olanlar için aylık 850 TL olarak bilinmektedir