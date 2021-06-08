Devlet Nakit Desteği Başlattığını Duyurdu! 50 TL ile 50.000 TL Arasında Hesaba Para Yatacak

Son dakika yapılan açıklama ile birlikte ülkemizde bulunan vatandaşlarımız için sosyal destek programları açıklandı. Devlet tarafından yapılacak olan bu destek ödemelerinde, asker çocuğu olan kronik hasta olan işe yeni başlayacak olan kişiler gebe olan kadınlar, barınma yardımı alacak olan kişiler ve birçok kesime maddi destek olarak yardım yapılacaktır. Şartları uyan ihtiyaç sahipleri bu desteklerden yararlanmak için sosyal yardımlaşma vakıflarına ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na müracaat etmeleri gerekmektedir. il ve ilçe belediyeler üzerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma kurumlarına kimliğiniz ile birlikte başvuru yaparak tüm maddi destekleri alabiliyorsunuz.

TC kimlik kartı veya Nüfus cüzdanı yeterli

Devlet tarafından verilen bu destekler sadece kimlik kartınız ile alabileceğiniz destekler olmaktadır. 50000 TL'ye kadar devlet kişilerin ihtiyaçlarına göre, belirli aşamalarda destekler vermektedir. En az 50 TL en fazla ise 50000 TL'ye kadar bu destekleri alabiliyorsunuz. Muhtaç durumda olan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere, elektrik faturası yardımı, su faturası yardımı ve doğalgaz faturası yardımı ile birlikte çocuğu okula giden kişilerin internete girebilmeleri için internet yardımları da yapılmaktadır.

Ailemi, Sosyal Hizmetler İl müdürlüklerine yapacağınız başvuru sonrasında dar gelirli olan ailelere bu yardımlar haricinde maddi yardım ve gıda yardımı gibi birçok yardımlar da verilmektedir. Dar gelirli ailelerin ev yapması durumunda da en fazla 50000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Bu destekler hibe olarak verilecek ve Ev onarımlarında veya yeni bir ev yapma için kullanılabilecektir.

En çok başvuru yapılan destek elektrik tüketim desteği

İhtiyaç sahibi olan ailelere, elektrik faturalarının her ay 118 liralık kısmını devlet tarafından ödenmektedir. Bunun için bazı şartlar vardır. Hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Sizlerde bu yardımdan başvuru yaparak, elektrik faturanız için devlet destekli olarak yardım talebinde bulunabilirsiniz. Yapacağınız yardım başvuruları sonrasında onay alırsanız, PTT üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirecek ve faturanız dan 118 TL'ye kadar kısım düşecektir. Elektrik faturası, yardımlarından, ayrıca kronik hastalığı olan kişiler ve cihaza bağlı olan kişilerde yararlanabilmektedir. Bu durumda bir vatandaş iseniz, 200 TL'ye kadar devlet tarafından elektrik faturanız dan indirim yapılabilecektir.

Barınma Yardımları

Devlet destekli verilen yardımlardan bir tanesi de barınma yardımları olmaktadır. Prefabrik ev yapımı için kullanabileceğiniz 50000 TL'ye kadar yardımları alabiliyorsunuz. Ayrıca, betonarme ev yapımlarında da aynı destek verilmektedir. Ev yapıldıktan sonrada 5000 TL, evi eşyası desteği bu kişilere verilecektir. Bu başvuruları da sosyal yardımlaşma dernekleri tarafından yapabileceksiniz.

Sorgulamalar E-Devletten

Sosyal yardımlaşma kurumları tarafından yapacağınız destek başvurulur için bir süre beklemek durumunda kalacaksınız. Çünkü başvuru yapan kişilerin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıkları değerlendirmeye alınacak ve araştırma yapılacaktır. Bu süre zarfında kişilerin onay alıp almadıklarında e devlet sitesi üzerinden öğrenebileceksiniz. E devlet üzerinden aile ve sosyal yardımlaşmanın yapmış olduğu tüm yardımların sorgulamaları yapılabilmektedir.