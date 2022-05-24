Devlet Muslukları Açtı! Şarıl Şarıl Para Akacak! 28 Mayıs'a Kadar Başvuranlara PTT'den 1100 TL Ödeme Yapılacak!

Devlet destekli bir şekilde maddi durumu yetersiz oranlara yardım yapılacak. Bu açıdan bir yıl süresince 1100 TL tutarında nakit desteği verilecek. Çocuğu olan aileler ise 150 TL ekstradan para verilecek. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Devlet tarafından yardıma muhtaç milyonlarca vatandaşa nakit yardım yapılacak. Devletin ilgili kurumlarına başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, bu destekten faydalanarak geçimlerini sağlıyor. Ülkemizde artış gösteren hayat pahalılığı sebebiyle yapılan yardımlar, bu kişiler açısından büyük bir öneme sahip.

Devlet, 12 Ay Boyunca Aylık 1100 TL Nakit Desteği Vereceğini Açıkladı!

Devlet tarafından müracaat işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle beraber vatandaşlara toplamda 1.100 TL'lik bir ödeme aylık olacak şekilde verilecek ve bu yardım ise 12 ay boyunca sürecek. Bu kapsamda zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren er ve erbaşların ailelerine 1 yıl boyunca ayda 1100 TL tutarında nakit destek ödemesi yapılacak. Bu desteği alabilmek amacıyla bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Vatanı hizmetini yerine getirmekle yükümlü olan fakat ailesinin kişi başına düşen gelir tutarı Asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilere aylık 1.100 tutarını ödeme yapılacak.

Devlet desteği kapsamında müracaat işlemini gerçekleştiren kişinin bir yerde çalışmıyor olması da gerekiyor. Askerlik görevini yerine getiren kişinin bir yerde sigortalı çalışması durumunda bu ödemeden faydalanmak mümkün olmuyor. Bunun yanında aynı zamanda kişinin eşi, ödemeden faydalanabiliyor fakat boşanmış eş ise kapsam dışında tutuluyor. Yine aynı şekilde anne ile baba huzurevinde kalıyorsa yardım ödemesi kendilerini yapılamıyor.