Devlet Memuru Olan Kişilerin ve Çalışan Kişilerin Alacakları 100.000 TL Kredi Duyurusu Yapıldı, 36 Ay Vade Verilecek

İhtiyaç kredilerinde devlet memuru olan vatandaşlara bankalar özel kredi kampanyaları yapmaktadırlar. Tüm ihtiyaçlarınız için verilen bu kredilerde 36 ay vadeye kadar istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Her bankanın kendine özel kredi kampanyaları vardır. Bu bankalardan size uygun olanı hangisi ise bu bankalardan kredi almanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Ayrıca kredi aldığınız bankalardan dilerseniz kredi kartı da alabilir veya kredi kullanacağınız zaman tüm banka borçlarınızı kapatarak borç kapatma kredisi de kullanabilirsiniz. Banka kredi notu uygun olan ve bankalarda kredi sicili temiz olan kamu personelleri kredi başvurusu yapabilmektedirler.

Ziraat Bankası Kamu Çalışanlarına 100.000 TL Kredi

Ziraat Bankası Kamu Çalışanlarına 100.000 TL Kredi veren bankalardan birisidir. Bu bankadan dilediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilir 36 ay vadeli ve 6 ay ertelemeli olarak kredinizi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası 100.000 TL kredi kullanmak istediğiniz zaman en yakın banka şubesine gitmeniz gerekiyor. Kimlik ve devlet memuru olduğunuzu gösteren belge ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olmanız durumunda hemen aynı gün içinde kamu çalışanlarına özel olarak verilen kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Garanti BBVA 100.000 TL Devlet Memuruna Kredi Kampanyası

Devlet memuru olmanız durumunda sadece kimliğinizle en yakın Garanti BBVA şubesine giderek 100.000 TL’ye kadar aynı gün onaylı şubeden kredi, 250.000 TL’ye kadar da genel müdürlük onayına düşen ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka 36 ay vadeye kadar sizlere ihtiyaç kredisi verecektir. Bu bankadan başvuru yaptıktan sonra kredi onayı almanız durumunda hemen kredi hesabınıza yatacaktır. Banka ayrıca borç kapatma kredisi gibi kredileri de sizlere sunmaktadır.

Vakıfbank’tan Kamu Personeline 100.000 TL Kredi

Vakıfbank’ta devlet memuruna 36 ay vadeye kadar 100.000 TL krediyi sadece kimlikleri ile vermektedirler. Vakıfbank üzerinden alacağınız bu kredide maaşınızın 22 katına kadar kredi kullanabilirsiniz. En yakın Vakıfbank şubesine giderek bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Eğer bu bankadan maaş alıyorsanız, internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Vakıfbank ayrıca kamu personellerine kredi kartı imkanı da vermektedir. World özellikli kredi kartı başvurusu yaparak avantajlı kredi kartı sahibi olabilirsiniz.

Denizbank Kamu Personeline Özel Kredi Kampanyası

Denizbank üzerinden de kamu personellerine uygun faizlerle kredi imkanından faydalanabilirsiniz. En yakın banka şubesinden 75.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz. 6 ay ertelemeli olarak kullanacağınız krediyi bu bankadan dilerseniz internet bankacılığı üzerinden de kullanabilirsiniz. Denizbank ihtiyaç kredisi haricinde taşıt kredisi, konut kredisi gibi diğer kredi çeşitleri içinde müşterilerine imkan vermektedir.