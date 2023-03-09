Devlet kendine ait olan evleri yarı fiyatına satışa koydu! 250 bin, 350 bin TL’ye cillop gibi konut alın!

250 bin, 350 bin TL’ye cillop gibi konut alın! Devlet kendine ait olan evleri yarı fiyatına satışa koydu! Ülkemizde bir süredir dünyayla paralel olarak ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Bu ekonomik sıkıntılar sebebiyle devlet elinde bulunan ve kullanılmayan evleri, araçları satışa çıkardı. Devletin kullanmadığı için satışa çıkardığı bu konutlardan bazıları şunlardır;

· Bursa ‘da 114 metre kare daire 580 binden satışa çıkarıldı.

· Muş kent merkezinde yer alan 175 metre karelik daire fiyatı 345 bin olarak satılıyor.

· Rize’de üç artı bir daire fiyatı 350 bin olarak satışa sunulmuştur.

· Mersin 2+1 ve 85 metre kare olan dairenin 300 bin TL den satışı yapılmaktadır.

· Osmaniye 102 metre kare 2+1 kiralık daire 155 binden satış yapılmaktadır.

· Denizli 65 metre kare olan dairenin 560 binden satışı yapılıyor.

· Çankırı da 2+1 ev 400 bin Türk Lirasından satışı yapılmaktadır.

· Bursa da 115 metre kare evin fiyatı 66 bin TL üzerinden satışa çıkarıldı.

Birçok il ve ilçede bu konutları satın almak mümkün. Uygun fiyat ile avantajı ile detaylı bir araştırma sonucunda ev sahibi olmak hayal değil… 81 ilden satışı yapılacak ev fiyatları en az 96 bin Türk Lirasından başlamaktadır. Evin konumu oda sayısına göre satış fiyatlarında değişkenlik görülmektedir.

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