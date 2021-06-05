Devlet Elektrik Faturanızı Ödeyecek! 118 TL'ye Kadar Faturalar Ödenmeye Başlandı

Devlet ihtiyacı olan kişilere pandemi dönemi boyunca sürekli destekler vermektedir. Devlet destekli olarak verilen bu desteklerin en sonu ise elektrik fatura desteği olmaktadır. İhtiyaç durumu olan ve muhtaç durumdaki ailelere devlet elektrik faturalarında 118 TL'ye kadar ödemeler yapmaya başladı. Yapılan ödemeler elektrik faturasının ödeneceği hane halkı sayısına göre değişmektedir.

Elektrik faturası desteğinden yararlanmak istiyorsanız, hane halkının gelir durumunun asgari ücretin 3'de 1'i kadar olması gerekmektedir. Miktara baktığımız zaman, AGİ dikkate alınmıyor. 2021 yılında asgari ücretin 3'de 1'i 852 TL olarak hesaplanmaktadır. Elektrik faturasını ödemekte zorluk çeken vatandaşların hane halkı geliri 852 TL'yi geçmiyorsa, elektrik fatura desteği için devlete başvuru yapabilecektir.

Düşük Gelirli Ailelerin Elektrik Faturası Ödeniyor

2019 yılından beri devam eden elektrik fatura ödeme destekleri, pandemi dönemi boyunca muhtaç durumda olan kişilere verilmeye devam ediyor. Maddi durumu kötü olan ailelerin elektrik tüketim desteği uygulamasına girmesi gerekmektedir. Devam eden destek ödemeleri PTT şubeleri üzerinden vatandaşlara verilmektedir. Hane sayınıza göre değişiklik gösterilen bu ödemelerde, en fazla 118 TL'ye kadar ödemeler yapılmaktadır. En az 59 TL fatura ödemesi yapılmaktadır.

Elektrik fatura destek ödemeleri başladığı tarihten beri, 2 milyondan fazla vatandaşın elektrik fatura desteklerinde ödemeler yapılmıştır.

Elektrik Faturası Desteği Detayları

Kişi sayısına göre belirlenen elektrik faturası desteği hane halkının 1 ila 2 kişi arasında aylık 75 kilovat saatlik fatura ödemesi için destek alınabilmektedir. Bu belirlenen kilovat 59 TL olarak biliniyor. 3 kişilik ailelerde 79 TL yani 100 kilovat destek yapılmaktadır. 4 kişilik olan ailelerde ise 98 TL ödeme yapılırken, 5 kişilik ve üzeri aynı ikametgahda yaşayan aileler için devlet 150 kilovat saat ödeme yapmaktadır. Bu 5 kişilik aile içinde 118 TL olarak yatırılmaktadır. Tekrar söylemek gerekirse, ev içinde yaşayan veya bir diğer tanımı ile aynı evde ikamet eden kişilerin hane gelirinin asgari ücretin 3'de 1'i geliri olması gerekmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Elektrik fatura desteği için başvuru yapacak olan kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına giderek, burada form doldurmaları gerekmektedir. Bu verilen destek sadece muhtaç durumda olan ailelere değil, ayrıca hasta olan kişilere, kronik rahatsızlığı olan kişilere de verilmektedir. Başvuru için ayrıca ALO 144 numarasını arayarak da işlem yapabilirsiniz. Sorgulama yapmak istiyorsanız da e-devlet sitesine girerek buradan aldığınız tüm devlet desteklerinin sorgulamalarını yapabilirsiniz.