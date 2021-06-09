Devlet Destekli Online Başvuru Yapılarak Aylık 2.870 TL Ödenecek

Son dakika SGK duyurusunu yaptı. Devlet yardımları ile İşte Anne projesi destekleri belli oldu. Bu proje ile birlikte 0 ile 15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü faaliyetlerinden yararlanan anneler ile birlikte iş başı eğitim programlarına katılan anneler, günlük 95 TL ödeme almaktadır. İŞKUR ve SGK ortaklığında verilen bu destekler, belirtilen şartları karşılayan annelere ödenmektedir. Anneler, çocukları varsa ve İŞKUR kurslarına katılırsa bu destekleri alabileceklerdir. İşsiz olan ve çalışmak isteyen anneler bu eğitimlere katılarak aylık 2.870 TL ödeme alabileceklerdir. Bu maaşları almaya devam edenler 3 ay sonunda 8.610 TL destek alacaklardır.

İŞKUR'dan Ödemeler Başladı

İŞKUR bilindiği adıyla Türkiye İş Kurumu tarafından işsiz olan annelere ve çalışmak isteyenlere 2.870 TL ödeme yapmaktadır. 2021 yılında da bu kampanya devam etmektedir. 0 ile 15 yaş arasında çocuğunuz varsa, iş hayatına giriş yapmak istiyorsanız iş başı İŞKUR eğitimlerine katılabilirsiniz. Bu eğitimlere katılan kişilere de devlet 2.870 TL ödeme verecektir.

Proje detayları nedir?

İŞKUR üzerinden verilen bu desteği alabilmeniz için haberimizin başında da dediğimiz gibi işsiz olmanız ve 0 ile 15 yaş arasında çocuğunuzun olması gerekmektedir. Kadın çalışan sayısını arttırmak için yapılan bu sistem ile birlikte, hem iş bulunması kolaylaşıyor hem de günlük ihtiyaçlarınız için 95 TL alabiliyorsunuz.

İŞKUR'un yapmış olduğu bu kampanya da son zamanlarda oldukça tercih ediliyor. Kadınların iş hayatına girişlerini teşvik eden bu proje ile iş başı eğitim programına katılarak hem kendinize meslek bulabilir hem de mesleğinizi öğrenirken para kazanabilirsiniz. İŞKUR tarafından hazırlanan bu eğitim programı ile birlikte sizlerde kurs boyunca aylık 2.870 TL ödeme alabileceksiniz.

Bakım Desteği de Verilecek

Annelerin iş hayatına devam etmeleri için devlet tarafından teşvik ödemeleri de devam ediyor. Bakım desteği alarak sizlerde çocuğunuz için destek alabilirsiniz. Çocuğu olan annelerin İŞKUR tarafından düzenlenen iş başı eğitim programları ile harçlık ve bakım ödenekleri de verilmektedir.

Başvuru şartları belli oldu

İŞKUR anne projesine kayıt yapmak isteyenler için başvuru detayları da belli oldu. Kişilerin bu destekleri alabilmeleri için İŞKUR'a lkayıt olması gerekmektedir. İşkur kaydı sonrasında iş başı eğitim programlarına giriş yapılması gerekiyor. Başvuru tarihinden 3 ay önce sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olmamanız gerekmektedir. İş veren kişinin 1. ve 2.dereceden yakını ve eşi olunmaması gerekmektedir. Emekli olan kişilerde bu deseklerden yararlanamazlar.

Başvuru nereye yapılıyor?

İşKUR üzerinden düzenlenen bu eğitim programlarına başvuru yapmak için il ve ilçelerde bulunan İŞKUR il Müdürlüklerine giderek başvuru yapmanız gerekmektedir.