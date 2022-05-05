Devlet destekli nakit kampanyası duyurusu yapıldı! 0.49 faizlerle hangi banka işlem yapıyor? Bankalar üzerinden başvuru yaparak kredi kullanacaklara son dakika haberi geldi! Devlet destekli olarak kredi alacak olan kişilerin her zaman tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yeni yapmış olduğu bu kampanyada 5000 TL kadar 0.49 faizlerle ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Bankalar üzerinden 0.49 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, daha önce bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi almış ve düzenli ödemiş bir müşteri olmanız gerekmektedir. Sadece özel müşteriler için 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlıklı olan kamu bankaları, başvurularını yapacak olan vatandaşlar içinde hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankaların şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanarak da, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

0.49 faiz ihtiyaç kredisi

0.49 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, hızlı bir şekilde bankalar üzerinden işlem yapmak istiyorsa, yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi kredi politikasına uygun müşteri olması gerekiyor. Özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşları bu bankalar üzerinden alınması şarttır, daha önce emekli maaş hesabınız üzerinden kredi kullandıysanız ve düzenli ödediyseniz 0.49 faiz oranları ile özel müşteri grubunda bulunacak ve sizlere 5000 TL 36 ay vadeli kredi verilecektir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzun hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa hemen hızlı bir şekilde ödemelerini hesaplarına atabiliyor. İlk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirdikten sonra onay alıp almadıklarını görebiliyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara başlatılan bu kampanyada ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapmak istiyorsanız bunu banka müşteri temsilcisinde, belirtmeniz gerekmektedir.