Devlet Destekli İş Bankası Ödeme Yapacak, 75000 TL Emekli, Çalışan, Esnafa Ödenecek

İş Bankası tarafından yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Kamu destekli banka olan İş Bankası devlet destekli olarak 75 bin TL'ye kadar acil ihtiyacı olan vatandaşlara destek kampanyası yapacak. Acil nakit ihtiyacı olan ve ekonomik sıkıntı yaşayan emekli çalışan ve esnaf olan vatandaşlar 75 bin TL'ye kadar Bu bankanın yapmış olduğu devlet destekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirler. 75 bin TL'ye kadar acil ihtiyacı olacak olan kişiler Bu kredileri 36 ay vadeye kadar kullanırken ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabilir ve bankadaki diğer borçlarını bu bankaya taşıyarak transfer Kredisi olarak da 75.000tl kullanabilirler.

İş Bankası üzerinden yapılan son kampanya ile birlikte 75.000tl devlet destekli Kredi hakkında bilgiler Kendi resmi internet sitesi üzerinden de yayınlandı. İş Bankası devlet destekli olarak 75 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara banka kredi politikalarına uygun olması durumunda onay verecek. Ayrıca kendi banka müşterisi olan kişileri daha düşük faiz oranları ile işlem yapılacak olan İş Bankası kendi bankası'nda hesabı olan ve maaş alan kişilere İşCep uygulaması üzerinden de kredi imkanı sağlayacak.

İş Bankası 75 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden 75 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine gidebilirsiniz. Size en yakın ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğiniz İş Bankası şubesine gittiğiniz zaman kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurusu yapabilirsiniz. İş Bankası şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında banka sizleri 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve onaylanan tutarı hemen hesabınıza yatıracak. İş Bankası şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu eğer şube yetkisinin de kalmaz ise banka genel müdürlüğü'ne düşecek ve genel müdürlük tarafından onay verileceği için 1 ile 3 iş günü arasında sizlere Kredi sonucu gelecektir.

Banka hesabı olan kişiler ise İş Bankası şubelerine gitmeden İşCep uygulaması üzerinden online internet bankacılığı aracılığı ile kredi başvurusunda bulunabilir. Banka kredi notunuz uygun ise İşCep uygulamasından yapacağınız kredi başvurusu onay alırsa hemen hesabınıza tutarı yatırılacaktır.