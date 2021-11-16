Devlet Destekli Haber: İkinci el ve Sıfır KM araç alımlarınız için 100.000 TL kredi

İkinci el ve Sıfır KM araç alımlarınız için 100.000 TL kredi veren bankalar hangileridir? Yeni bir araba alma hayali olan kişiler, hangi bankalardan araç kredisi çekebilirler? 100.000 TL araç kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, yazımızda öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…

Bankalardan ihtiyaç kredisi ve konut kredisi alabildiğiniz gibi dilediğiniz zaman, taşıt kredisi olarak da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru yapacağınız araç sıfır km veya ikinci el km olması önemli değildir. Sizlerde bir bankadan kredi alacaksanız, o bankanın politikalarına göre başvuru yapabilir, onaylanan krediniz sayesinde hemen araç alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Taşıt kredisi aldığınızda, aldığınız araç üzerine banka haciz koyacaktır. Borcunuz bittikten sonra da bu bankalar haczi kaldırırlar. Bankalar 36 ay vade, 48 ay vade ve 60 ay vadeye kadar taşıt kredisi vermektedirler. Eğer çiftçiyseniz ve traktör alımı için kredi alacaksanız, bankalar daha yüksek oranda sizlere kredi vereceklerdir. Şimdi sizlere araç kredisi alacağınız bankalar hakkında bilgiler verelim.

QNB Finansbank Taşıt Kredisi Kampanyası. 100.000 TL Araç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank üzerinden 100 bin TL’ye kadar araç kredisi kullanabilirsiniz. Başvuru yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşterilerin, hemen bu kredileri alabileceklerini söyleyebiliriz. Kredi sonucu uygun olan ve banka sicili temiz olan kişiler, sıfır km veya ikinci el km araç alımları için bu bankadan işlem yapabilirler. 1200 ve üzerinde kredi skoru olan müşteriler, uygun faiz oranları ile hemen 60 ay vadeye kadar taşıt kredisi alabilmektedirler.

Başvuru banka şubelerinden yapılmaktadır. Alacağınız araç sıfır km ise hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. İkinci el araçlarda vade sayısı ile birlikte araç yaşının toplamı 10 olması gerekiyor. 5 yaşında araç alımlarınızda 60 ay vade, 8 yaşındaki araç alımlarınızda 24 ay vade ile kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank Taşıt Kredisi Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılır?

100.000 TL’ye kadar olan araç alımlarınız için, 60 ay vadeye kadar sizlere Vakıfbank üzerinden taşıt kredisi verilecektir. Banka sıfır km ve 7 yaşına kadar olan ikinci el araç alımlarınız için kredi imkanı sunmaktadır. Kredi sonucu olumlu olan müşterilerin alacakları kredilerde, 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. Vakıfbank, 100 bin TL’ye kadar verdiği bu kredilerde müşterilerine uygun faizlerle kredi vermektedir. Kredi sonucu olumlu olan kişiler aynı gün içinde kredilerini kullanabilirler.

Akbank İkinci El ve Sıfır KM 100.000 TL Araç Kredisi Kampanyası

Akbank, ikinci el ve sıfır km araç alımlarınızda sizlere uygun faizlerle taşıt kredisi vermektedir. Alacağınız araç 8 yaşına kadar ise, bu banka sizlere ikinci el araç kredisi veriyor. Size en yakın Akbank şubesine giderek başvurunuzu yapabilir, onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Şubelere giderken gelir belgesi, ikametgah belgesi ve kimliğinizle birlikte alacağınız aracın evraklarını götürmeniz yeterlidir. Banka ayrıca sıfır km araç alımlarınızda daha uygun faizlerle 60 ay vadeye kadar sizlere kredi desteği verecektir.