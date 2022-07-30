Devlet destekli emekliye 0.49 faizlerle kredi verilme imkanı başladı! Limitler belli oldu

Emekli maaşını alan vatandaşlar, 0.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, kamu bankaları üzerinden emekli maaş alması gerekmektedir. Ağustos ayının ilk haftası itibariyle başlayacak ve sadece emekler için verilecek olan 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi imkanları sunulmaktadır.

Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada özellikle 5000 TL'ye kadar vereceği bu kredilerde 0.49 faiz oranlarıyla kredi vererek gelir belgesiz olarak işlemler yapmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi bankasından alan ve daha önce bankalardan kredi kullanan vatandaşları hemen onay vererek ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını duyurdu.

Sadece 0.49 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kampanyası değil, daha uygun faiz oranları ile birlikte yüksek limitli kredilerde kullanabilirsiniz. 5 bin TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de dilediği zaman yapabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekliler maaşlarının bu bankalara taşımaları durumunda 36 ay vadeye kadar 50000 TL kredi kullanırken, 50000 TL üzerindeki kredilerde yirmidört ay vade ve oniki ay vadeli olarak kredi limitleriyle işlem yapmaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bankaların internet sitelerine giriş yaparak, Buralardan 0.49 faiz oranları ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde kredi kullanacak olan vatandaşlar hesaplarını almış oldukları 5000 TL ödeme sonrasında hemen krediyi kullanabilir ve aylık ödemelerini de 36 ay vadeye kadar bölebilir ilk taksit ödeme sürede 90 gün erteleyebilir.