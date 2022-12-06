Devlet destekleri devam ediyor! O ailelere toplam 12600 TL geri ödemesiz destek ödemeleri yapılacak

O ailelere toplam 12600 TL geri ödemesiz destek ödemeleri yapılacak. Devlet destekleri devam ediyor! Türkiye’de yaşayan vatandaşların gelen enflasyonlar sebebi ile yaşadıkları zorlukları göz önünde bulundurularak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ailelere sosyal yardımlar yapılacaktır. Bakan Derya Yanık açıkladı “ Yapılan destekler Aile Destek Programı adı altında yapılan ödemelere vatandaşların hesaplarına gönderiliyor.”Düşük gelirli ihtiyaç sahibi ailelere ihtiyaçlarına göre 5400 TL ila 7200 TL arasında yardımlar yapılacaktır. Bu yardımlar geri ödemesiz yardımlardır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu maddi yardımım başvuruları duyuru yapıldıktan sonra başlamıştır.

12600 TL Destek Başvuru Şartları Nelerdir?

Bu yardımdan faydalanmak için yapılması gereken E-Devlet üzerinden başvurmaktır. Peki bu yardıma kimler başvurabilir? Başvuracak kişinin 18 yaşında ve 18 yaşından büyük olması gerekir. Türk vatandaşı olması gerekir ve mavi karta sahip olmayan kişiler başvurabilirler. Yurt dışına borcu olan kişilerde bu yardımdan faydalanamazlar.

Bunlara sahip kişiler deste yardım için E-Devlet üzerinden başvurabilirler. Bu yardıma başvuran ve onaylanan vatandaşlarına paraları 15 - 25 Aralık tarihlerinde hesaplarına yatırılacaktır. Bu tarihte yapılacak olan ödemeler ile ilgili e-devletten yapılan başvuruların da sonuçları yine e-devlet üzerinden açıklanacak. Desteği alacak olan kişiler belirtilen tarihte hesaplarına yatacak olan parayı çekebilecek.

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