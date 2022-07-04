Devlet Desteği ile 25 bin TL Ödemeler Geldi! Kontrol Etmeyi Unutmayın. Kamu bankaları üzerinden anında alınan 25 bin TL’lik nakit krediyi siz de almış olabilirsiniz. Mutlaka kontrol edin…

Acil nakde gereksinim duyan kişiler adına kampanya yapan kamu bankaları, 25 bin TL’ye dek kişilerin hesaplarına para göndermeye devam ediyor. Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde sürecek olan bu temel kampanyaya katılım sağlayacak olanların bireysel müşteri olması şarttır. Bu kişiler aynı zamanda daha evvel bu bankalardan nakit kredi çekmiş olmak zorundadır.

Gereksinim duymanız halinde Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası size destek sunacak ve 25 bin TL’ye değin kredi onayı alabileceksiniz. 25 bin TL’ye değin acil nakit ihtiyaç kredisine başvuran herkes otuz altı ay vadeli ve doksan gün ertelemeli olan bu kampanyaya katılmak için bahsi geçen bankalarla iletişime geçmelidir. Eğer bu bankaların müşterisi konumundaysanız şubeyi ziyaret etmeden online olarak da başvuruda bulunabileceğinizi bilmelisiniz.

Bankalar Üzerinden Başvuru Süreci

Devlet destekli kredi kampanyaları dendiği an akla ilk gelen banka her daim Ziraat Bankası’dır. Ziraat Bankası kamu bankası olduğu için bütün devlet destekli krediler konusunda ilk tercih edilen seçeneklerden biri olmuştur. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan TC vatandaşları Ziraat Bankası’ndan bu kampanyaya katılmak için internet parolalarıyla beraber Ziraat Mobil uygulamasına girerek başvurusunu yapabilir. Vakıfbank ve Halkbank’tan da aynı şekilde başvuru yapılabilir.