Devlet Başkanı’ndan Aşı Olmayana Hapisle Tehdit!

Aşılama süreci devam ederken Filipinler'de yaşanan dikkat çekici bir gelişme meydana geldi. Koronavirüs aşılama çalışmaları ile ilgili tehditkar açıklamalarda bulunan Filipin Devlet Başkanı aşı olmayan kişileri hapse attıracağını ifade etti. Filipinler'de hala devam etmekte olan koronavirüs aşılama çalışmalarına aşı karşıtları aşı olmayacaklarını söylüyordu. Bu kez sıra dışı bir tehdit ile karşılaşan vatandaşlar dünyada bir ilki yaşadı. Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, koronavirüs aşısı olmayan kişileri hapse attırmak ile tehdit etti. Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin koronavirüs aşılama süreci hakkında yapmış olduğu açıklamalar ve aşı karşıtı olan vatandaşları tehdit etmesi hakkında merak edilen detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Oldukça uzun bir süredir tüm dünya genelinde devam etmekte olan koronavirüs salgınına karşı devam eden aşılama çalışmaları Filipinler'de de devam ediyordu. Bölgede aşı karşıtı olan vatandaşların da hatırı sayılır bir çoğunluğa sahip olduğu bilgisine ulaşıldı. Filipinler'de bulunan aşı karşıtlarına ise sıra dışı bir tehdit gelmese oldukça dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Konu ile ilgili olarak Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin aşı karşıtı olaninsanlara yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylı bilgileri yazdık. İşte aşı karşıtlarına dünyada bir ilk olan tehdit…

Filipinler koronavirüs salgınından kurtulmak adına aşılama sürecine girmişti ve salgını kontrol altına almak istiyordu. Devlet Başkanı Duterde ise aşı yaptırmak istemeyen kişiler hakkında tehditkar bir tavır takınarak onları hapse arttıracağını söyledi. Aşı karşıtı olan vatandaşları uyaran devlet başkanı söyledikleri ile tüm dünyadan tepki çekti. Şaşkınlık ile karşılanan Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte Filipinler'de yaşamakta olan ve ülke vatandaşı olup aşı yaptırmaya tercih etmeyen kişileri hapse arttıracağını açıkladı. Sıra dışı bir ikna yöntemi kullanan Devlet Başkanı, söyledikleri ile adeta şoka uğrattı.