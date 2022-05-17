Devlet Bankası Nakit Kampanyası İçin Düğmeye Bastı: Faizsiz Nakit Ziraat Bankası Tarafından Tek Seferde Ödenecek

Ziraat Bankası’ndan Faizsiz Nakit Ödeme. Ziraat Bankası faizsiz olarak nakit ödeme gerçekleştiriyor. Yapmış olduğu duyuru ile vatandaşlara bireysel olarak 10 bin lira tutarında faizsiz nakit ödemesi yapacak.

Ziraat Bankası yaptığı duyuru ile bireysel olarak başvuru yapacak olan vatandaşlara 10 bin lira tutarında faizsiz nakit ödeme imkânı sunuyor. Banka tarafından ihtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyen kişilere kısa sürede cevap veriyor.

Son zamanlarda yükselen faiz oranları ile vatandaşlar, faizsiz kredi imkânı sunan kamu bankalarına rağbet gösteriyor. Ziraat Bankası’da tercih edilen bankalar arasında yer alıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen bankalar arasında bulunan Ziraat Bankası hem faizli hem de faizsiz olarak nakit kredi fırsatı sunuyor.

Ziraat Bankası faizsiz olarak düzenlediği kampanyaya katılım sağlamak isteyenlere kolaylık tanıyor. Ziraat Bankası, Katılım Bankası şubelerine giderek işlem yapmaları gerekiyor. Faizsiz olarak nakit imkânı sunan banka, kredi alacak olan kişilere 10 bin lira tutarlı 36 ay vadeli ve kar payı ödemeli olarak fırsatlar sunuyor. Ayrıca verilen kredi İslami şartlara uygun olarak veriliyor.

Ziraat Bankası’nın Katılım Bankası şubelerine başvuru yapacak olan kişiler, şayet emekli ise emekli maaşını taşıyarak faizsiz emekli kredisini kullanabilecek. Yüksek limitli nakit kredisi almak isteyenler, banka şubesi üzerinden işlem yaparak başka bankalara olan borçlarını kredi kullanarak kapatabilirler.

50 bin lira ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, yeni yasaya göre 50 bin liraya kadar 24 ay vade seçenekleri ile işlem yapabilecek. 50 bin liranın üzerinde kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar, emekli maaşlarını Ziraat Bankası Katılım Bankası şubelerinden almaları gerekiyor.

Banka ayrıca sigortalı olarak her hangi bir işyerinde çalışanlara faizsiz nakit kredi imkânı da sunuyor. Asgari ücret ile çalışan kişiler, maaşlarının 20 katına kadar faizsiz olarak kredi kullanma imkânına sahip. Kamu katılım bankası olarak hizmet veren Ziraat Katılım Bankası şubelerinden yapılacak olan başvuru ile diğer bankalardaki borçlarınızı kapatabilirsiniz. Borç kapatma kredisinde İslami şartlar göz önünde bulundurularak veriliyor. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.