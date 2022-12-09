Devlet bankaları yapılmayanı yaptı! En ucuz tarlalar, arsalar! Satılık bağ, bahçe, arsa 20 bin TL'ye alın!

En ucuz tarlalar, arsalar! Satılık bağ, bahçe, arsa 20 bin TL'ye alın! Devlet bankaları yapılmayanı yaptı! Günümüzde bankalardan kredi alıp fakat geri ödemesini yapamayanların arsaları icralık olarak alındığı için o arsalar açık arttırma ile satılmakta ve yeni sahiplerine kavuşmakta. Açık arttırma ile satın alınan arsalar ve tarlalar normal fiyatlarından daha ucuz bir şekilde satın alınabiliyor. Günümüzde çok tercih edilen yöntem fazla kişiyi arsa sahibi ve tarla sahibi yapmıştır.

Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası satılık gayrimenkul ilanları ile binlerce ev, işyeri, arsa, tarla, bağ, bahçe, hobi bahçesi, yazlık ve dükkan düşük fiyatlara ek olarak dosya masrafsız, ekspertsiz ücreti ödenmeksizin kredisi desteği sürüyor.

Fiyatları ne kadar?

Bankaların icrada olan arsaları ve tarlaları için genellikle 50 bin 70 bin arasında gidip gelmektedir. Çok uygun olan bu tarlalar ve arsalardan 15 bin 20 bin TL fiyatı bulunan bir fındık bahçesi bile mevcut.

Ama yatırım olarak ama keyfi sürekli kullanmak amacıyla kullanabilirsiniz. Üstelik bankalar size bu arsaları veya tarlaları taksitlendirme şeklinde ödeme seçeneği de var isterseniz taksitli bir şekilde ise resmen telefon veya bilgisayar alır gibi arsa alma şansınız var bu arsaları kaçırmayın.

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