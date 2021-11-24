Devlet Bankaları Müjdeyi Verdi! Vatandaşların Çektiği Geçim Sıkıntısı İçin ATM’den 20.000 TL Nakit Avans Verilecek

Devlet Bankaları Müjdeyi Verdi! Vatandaşların Çektiği Geçim Sıkıntısı İçin ATM’den 20.000 TL Nakit Avans Fırsatı Sunulacak. Nakit gereksinimi her daim beklenmedik günlerde kendini gösteriyor. Bazen sağlık problemleri, bazen de plansız olan seyahatler nedeniyle anlık nakit gereksinimlerine çözüm bulmak gerekebiliyor. Bankacılık paketlerinin kullanımının yaygın bir hale gelmesiyle beraber, acil nakit ihtiyacı oluşması gibi durumlarda başvurulan ilk çözüm kredi kartları olmaktadır. Devlet bankaları ise bu ve bunun gibi durumlar konusunda vatandaşlara sevindirici bir destek sunmaya başlayacak. Bundan sonra acil nakit istediğinizde onay beklemeyeceksiniz!

Ziraat Bankası Direkt 20 Bin TL Verecek!

Bir anda kendini belli eden nakit gereksinimleriniz için en net çözümlerden biri Ziraat Bankası tarafından geliyor. Ziraat Bankası, 12 aya dek uzayan vade süresiyle beraber direkt olarak 20 bin TL nakit avans vermeye başladı. Nakit avans uygulamasının limiti en az 100 TL, en fazla da 20 bin TL olarak sınırlıdır. ATM’lerden gerçekleştirilebilecek nakit avans işlemlerinde bu miktar, ATM’den çekebileceğiniz günlük limit kadar belirlenmiştir. Fakat nakit avans işlemleri sadece ATM’ler aracılığıyla gerçekleştirilir diye bir kaide de bulunmuyor. Mobil bankacılık, Ziraat Mobil ve çağrı merkezleri aracılığıyla da nakit avans işlemlerini halledebilirsiniz. Çektiğiniz avans direkt olarak hesabınıza işler.

Vakıfbank, Başvuru Yapmanıza Gerek Kalmadan 10 bin TL Vereceğini Duyurdu!

Nakit gereksinimleriniz konusunda bir başka çözüm de Vakıfbank’tan geldi! Vakıfbank; kredi kartınız aracılığıyla 12 aylık taksitle 10 bin TL’ye dek varan kredi olanağı sunuyor. Taksitli biçimde verilen nakit avans olarak görülen bu ufak kredi çeşidi, kredi kartından alınan nakit avansın, faizi de hesaplanacak şekilde 12 takside bölünmesi sonucunda meydana geliyor. Vakıfbank taksitli nakit avans uygulaması, bireysel düzeydeki kredi kartlarının nakit çekim sınırı ile limit kazanıyor.

Fakat herkes için azami seviye 10 bin TL’dir. Vakıfbank taksitli nakit avans uygulaması bütün Vakıfbank ATM’leri ve Vakıfbank İnternet Bankacılığı uygulaması aracılığıyla yapılabilir. İsterseniz Vakıfbank Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek de bu avans fırsatından yararlanabilirsiniz. Buradan alacağınız 10 bin TL’lik nakit avansın 4 ayda geri ödeme tutarı ise 10.600,97 TL olmaktadır.