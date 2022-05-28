Devlet, 12 Ay Boyunca Aylık 1.100 TL Nakit Destek Verecek!

Devlet tam bir sene boyunca, nakit desteği olarak 1.100 TL ödeme yapacak. Bu ödemeler ise maddi durumu iyi olmayan asker yakınlarına yönelik verilecek.

Asker ailelerine özel olarak verilecek olan destek ödemeleri, gelir durumu iyi olmayan aileler için destek kapsamında sunulacak.

Devlet, askerlik görevini yerine getiren er ve erbaşların ailelerine yönelik, destek ve yardım ödemesi başlattı. Bu konuda özellikle sınır bölgelerinde görev yapan askerlerin ailelerine yapılacak olan ödemeler, tam 12 ay boyunca yapılacak.

1100 TL tutarında olan asker ailesi ödeme yardımı, zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren askerlerin ailelerine ödenecektir. Bu durumda bahse konu olan ödemelerin yapılabilmesi için, asker ailelerinin yerine getirmesi gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Buna göre, aile içinde kişi başına gelir tutarının asgari ücretin 1/3 oranını geçmemesi gereklidir. ailelere yapılacak olan ödemeler ise en geç ayın 28’ina kadar yapılmaktadır.

12 ay boyunca destek verilecek!

Asker ailelerine özel olarak yapılacak bu ödemeler 1.100 TL tutarında olacak ve her ayın 28’ine kadar ailelerin hesaplarına yatırılacaktır. Başvuru şartlarına uygun olan ailelerin başvuruları kabul edilecek ve bu ödemeler devlet tarafından yapılacaktır. Bu şartlar arasında aile üyelerinin çalışmaması gereklidir. Aynı durumda boşanan eş de destek ödemesinden yararlanamamaktadır. Anne ve baba huzurevinde ise bu durumda da ödeme yapılamamaktadır. Benzer bir durumda eğer çocuk da var ise 150 TL tutarında ödeme de yapılmaktadır.