Devlet 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı devam ediyor mu? 4. Faz ödeme ne zaman ödenecek belli oldu

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için ekonomik destek amaçlı olarak sunulan 1100 TL sosyal yardım parasında meraklı bekleyiş sürüyor. Belirli tarih aralıklarında kişilerin hesaplarına yatırılan tutarlar 2 milyon kişinin ihtiyacını gideriyor. Ödemeler için başvurular devam ederken vatandaşlar açısından gözler sonuç sorgulama ekranlarına çevrildi.

1100 TL tutarındaki sosyal yardım imkânından faydalanmak isteyen vatandaşların başvuru hakkındaki araştırmaları sürüyor. Pandemi döneminde hane başı olarak ödenen pandemi parası ödemeleri devam ediyor. Konu ile ilgili açıklamalar Bakan tarafından yapılarak 2 milyon üzerindeki kişilere sosyal yardım desteği sunulmuş olup ödemelerin devam ettiğini ifade ederek e devlet üzerinden sorgulama yapılması gerektiğini dile getirmiştir.

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından e devlet üzerinden başvuru yaparak banka hesabı olan, PTT Kartı bulunan 2 milyon üzerindeki kişiye 1100 TL tutarında destek ödemesinin yapıldığını dile getirdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar hesaplarına sosyal destek yardımlarının durumu hakkında e devlet üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilir. Aile ve Sosyal Yardım Sorgulama başlık kısımdan sonuç alınabilir.

Pandemi döneminde maddi yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlara , Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı tarafından destek ödemeleri ile ilgili artımda 100 TL artışla birlikte ödemelerin 1100 TL tutarında yapılacağı basına yansıdı.

Hayat şartları altında zor geçinen ihtiyaç sahibi aileler 1100 TL tutarındaki yardım başvurularını merakla bekliyor. Ne zaman verileceği konusunda araştırma yapan aileler yapılacak olan ödemelerin başvuru sonuçları henüz netleşmedi. Sonuçların açıklanması ile ilgili gelişmelerin ardından ihtiyaç sahibi aileler e devlet üzerinden sorgulama yapabilir. Başvurular listesinden 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuçları görüntülenebilir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular yapmak için TC numarasının son hanesi önemli. Son hanesi

0 ile bitenler Pazartesi

2 ile bitenler Salı

4 ile bitenler Çarşamba

6 ile bitenler Perşembe

8 ile bitenler Cuma günü başvurularını yapabilir.