Dev Akaryakıt İndirimi Geldi: Benzin ve Motorin Fiyatarı Düşüyor! Güncel Benzin ve Motorin Fiyatı Ne Oldu?

Son dakika... Motorin ve benzin fiyatlarında büyük indirim müjdesi yaşanıyor! Son dönemde küresel piyasalarda brent petrol fiyatlraının düşüş trendine girmesi ve dalgalı hareketini sürdürmesinden sonra benzin ve motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli indirim yapıldı. EPGİS tarafından yapılan duyuru ile benzinde 48 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 92 kuruş indirim müjdesi yaşandı. Detaylar haberimizde sizlerle...

Koronavirüs pandemisi, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-Avrupa enflasyon verileri ve küresel ölçekteki diğer gelişmelerle birlikte küresel finans piyasalarındaki dengesiz hareketlilikler sürüyor. Petrol fiyatları da küresel ölçekli olaylardan nasibini alıyor. Son aylarda sert yükseliş gösteren Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üstüne çıkmış ve 120-130 dolar seviyelerini görmüştü. Son dönemde ise brent petrolün varil fiyatı 100 doların altını test etmeye başladı. Her ne kadar yurtiçi piyasada döviz kurlarındaki yükseklikler indirimleri frenlese de benzin ve motorin fiyatlarında dev indirim müjdesi yaşandı. 30 lira seviyelerini gören benzin ve motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren düşüş yaşandı! Peki güncel fiyatlar ne? 30 Temmuz 2022 cumartesi güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor.

BENZİNE 48 KURUŞ MOTORİNE 92 KURUŞ İNDİRİM

Son dönemde yaşanan yüksek akaryakıt zamlarına adeta isyan etme noktasına gelen araç sahipleri, benzinin ve motorinin litre fiyatlarında yaşanan bu devasa artışa dur denilmesini istiyordu. Son dakika müjdesi EPGİS tarafından duyuruldu. Küresel piyasalarda yaşanan düşüşle birlikte Benzinin litre fiyatında 48 kuruş, Motorinin litre fiyatında ise 92 kuruş indirim müjdesi bu gece yarısından itibaren geçerli oldu.

Doğrudan pompaya yansıyan indirimle birlikte benzinin ortalama litre fiyatı 22,7 TL'ye gerilerken motorinin litre fiyatı da 25,5 TL seviyelerine çekildi. Piyasalarda halen benzin ve özellikle motorin fiyatları için dev indirim beklentisi sürüyor. Motorinin litre fiyatında önümüzdeki dönemde 1-2 TL aralığında indirim müjdesi yaşanması bekleniyor.

30 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

30 Temmuz cumartesi'yi 31 Temmuz pazar gününe bağlayan gece yarısından itibaren benzinin litresinde 48 kuruş, motorinin litresinde ise 92 kuruşluk indirimle beraber; İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul benzin litre fiyatı 22,72 TL

İstanbul motorin litre fiyatı 24,46 TL

Ankara benzin litre fiyatı 22,84 TL

Ankara motorin litre fiyatı 24,57 TL

İzmir benzin litre fiyatı 22,83 TL

İzmir motorin litre fiyatı 24,57 TL