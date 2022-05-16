Destek Ödemesi: Kamu Bankaları 50.000 TL Ödeme Vermekte, 18 Yaş Üzeri Herkes Alacak

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden destek kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. 18 yaş üzerinde olan herkesin, başvurularını gerçekleştirebileceği bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler, 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisine, kamu bankaları üzerinden düşük faizlerle alabilecek. 3 kamu bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin hızlı bir şekilde gelir belgesiz olarak 50.000 TL kredi ödemeleri alabilmeleri için bazı şartlar istenmektedir.

Kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar imkan nakit kredi başvurusu yapacaklar ise kredi puanı 1100 ve üzerinde olması ve gelir durumunda, herhangibir sıkıntı olmadan uzun süredir aynı yerden gelir alıyor olması gerekmektedir. 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi imkanından faydalanabilmeleri için 36 ay vadeli olarak işlemler yapılmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusunda, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara, banka kendi şubeleri üzerinden ve kendi resmi internet sitesi üzerinden işlem yapıyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile birlikte kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka bu kişiler için son işyerlerinde 6 aydır toplamda 12 aydır sigorta primlerinin yatıyor olmasını istemektedir. Emekli olan vatandaşların ise emekli maaşlarını bu bankadan almaları durumunda kredi imkanından faydalanacağını söyleyebiliriz.

Sadece Ziraat Bankası üzerinden değil, diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanabiliyorsunuz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ortaklaşa yapmış olduğu 50000 TL ihtiyaç kredilerinde özellikle emekli olan vatandaşlar için kredilerini işlem yaparak, hemen hesaplarına yatırmaktadır. Banka şubelerine gitmeden hesabınıza ödeme almak istiyorsanız bu bankalar hesapları üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasını kullanabilir ve Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasından gelir belgesiz olarak şubelere gitmeden yararlanabilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi faiz oranlarını güncel olarak öğrenebilir ve diğer kredi kampanyalarına göz atabilirsiniz. Kredi alacak olan kişilere verilecek olan destek ödemeleri haricinde konut kredilerinde ve taşıt kredilerinde de indirim uygulanmaktadır.