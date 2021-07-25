Dert Etmeyin, Kredi Notu Sıfır Olanlara Nakit İmkanı Sağlanacak, Bankalar Kampanyaları Bu Sabah Başlattı

Kredi notu sıfır olanlar dert etmesin. 25000 TL kredi veriliyor. Sizlerde Kredi notunuz sıfır ise ve kredi başvurusu yapmak istiyorsanız vereceğimiz bankalardan İhtiyaç Kredisi olarak 25000 TL kredi kullanabilirsiniz. 25000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır, 0 kredi notu olan kişi nasıl bu parayı alabilir, işte şimdi bu bilgileri verelim.

Bankalardan ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, belirli bir politikaya uygun olmanız gerekiyor. Özellikle bankalardan kredi alacak müşteriler ihtiyaç kredilerinde uygun faiz oranlarıyla kredi almak istemektedirler. Yalnız her banka kredi notunu sıfır olduğu zaman sizlere kredi vermeyecektir. Kredi notu sıfır demek, bankalardan daha önce hiç çalışma yapmamış kişiler demektir.

Bu sebeple bankalar bu kişileri riskli müşterisi olarak gördükleri için düşük limitli krediler veya kredi kartı vermek istemektedirler. Bankalardan kredi başvurusu yapmak İstediğiniz zaman eğer 0 Kredi notunuz varsa bankalar sizlere ilk olarak kredi kartı vermek isteyeceklerdir. Bu kartları aldıktan sonra düzenli ödemeler yaparak kendinize iyi bir kredi notu oluşturabilirsiniz.

Vakıfbank 25000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden kredi notu sıfır olan müşteriler, belirli bir sigorta durumları olmaları durumunda 25000 TL kredi alabilirler. 0 kredi puanı olan kişilerin en az 12 aylık sigortaları olması ve son iş yerinde en az 6 aylık sigortaları olması durumunda kredi kullanabileceklerdir. Vakıfbank şubelerine giderek yapacağınız bu başvurularda şartlara uygun olmanız durumunda sizlere hemen Kredi kullandırılacaktır.

Eğer kredi notunuz sıfır olan bir emekli iseniz emekli maaşınızı buraya taşıyarak daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirsiniz. VakıfBank emekli kredisi adı altında maaşınızın 22 katına kadar kredi vermektedir. Çalışan müşteriler ise kredi alabilmeleri için dediğimiz sigortayı uygun olmaları durumunda, bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Ayrıca bankanın 0 kredi notu olan kişilere verdiği kredi kartı World kredi kartı ile birlikte de başvuru yapabilirsiniz.

Finansbank 25000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Banka genellikle kredi notu yüksek olan kişilere uygun faiz ile kredi verdiği bilinmektedir. Yalnız 0 kredi notu olan emekli olup veya uzun süredir aynı iş yerinde çalışan kişilere Finansbank kefil ile birlikte 25000 TL kredi vermektedir. Sizde Finansbank üzerinden bu kredi başvurusunu yapabilir ve anında onaylı krediyi hemen kullanabilirsiniz. QNB Finansbank şubelerini gittiğiniz zaman bankanın gişesinden veya banka bireysel müşteri temsilcisinden kimlik ve gelir belgenizi götürmeniz durumunda kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka en az 3 aylık sigorta olmanızı isteyecektir.

Eğer emin değilseniz de daha yüksek limitlerde maaş taşıması durumunda kredi almanız mümkündür. Banka vereceği krediler de sizlere 36 ay vade ve dilerseniz de ilk taksit ödemenizi 3 ay ertelemeli olarak yapabilecektir.

Garanti Bankası 25000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi notu sıfır olan kişilerin başvuru yapabilecekleri bir diğer bankada Garanti Bankası olmuştur. Garanti Bankası 25000 TL kredi başvurusu yaptırarak müşterilerine 36 ay vadeye kadar kredi vermektedir. Eğer kredi notunu 0 ise bu banka şubesine giderek kimliğinizle kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra uygun Faizler ile bu krediyi almanız mümkündür. Banka gerekli durumlarda sizden kefil de isteyebilir.

Eğer bir ipoteğiniz varsa bu bankadan daha yüksek limitlerle kredi kullanmanız için olanak sağlanacaktır. İpotek vereceğiniz evinizin ekspertiz değerinin %50 si ne kadar bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Garanti Bankası 36 ay vadeli verdikleri krediler de 3 ay erteleme seçeneği de yaparak müşterilere rahat bir nefes aldır maktadır. Size en yakın banka şubesine giderek kredi detayları hakkında bilgi alabilirsiniz.