Derek Chauvin, George Floyd'un Haklarını İhlal Ettiği için 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin, George Floyd'un medeni haklarını ihlal ettiği için 20 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. 46 Yaşındaki Chauvin, Aralık ayında ayrı federal medeni haklar suçlamalarından suçlu bulundu. 46 Yaşındaki siyah bir adam olan Bay Floyd'u görev başında öldürmekten 22 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. İki ceza aynı anda verilecek ve Chauvin şimdi federal bir hapishaneye taşınacak. Ama cezayı takiben neredeyse kesinlikle parmaklıklar ardında daha fazla zaman geçirecek. Cezasını beş yıl denetimli serbestlik takip edecek.

Floyd'un kardeşi Philonese Perşembe günü mahkemede yaptığı açıklamada, hakimden en fazla 25 yıl hapis cezası vermesini istediğinde "George'un hayatı önemli" dedi.

Beyaz olan Chauvin, Bay Floyd'un boynuna dokuz dakikadan fazla diz çöktüğü için Minnesota'da cinayet ve adam öldürme suçlamasıyla mahkum edildi.

Bir seyircinin telefon kamerasına yakalanan cinayet, küresel öfkeye ve ırksal adaletsizliğe ve polisin güç kullanımına karşı bir gösteri dalgasına yol açtı. Chauvin aleyhindeki federal suçlamalar arasında, Bay Floyd'u kelepçeliyken boynuna diz çökerek ve Mayıs 2020 tutuklaması sırasında tıbbi bakım sağlamadığı için haklarından mahrum bıraktığı için iki suçlama vardı. Savunma anlaşmasının bir parçası olarak Chauvin, 14'te gerçekleşen bir başka tutuklama sırasında o zamanki 2017 yaşındaki bir çocuğun haklarını ihlal etmekten suçlu bulundu.

İddianameye göre, Chauvin çocuğu boğazından tuttu, kafasına el feneriyle vurdu ve kelepçelenip direnmezken dizini çocuğun boynuna ve üst sırtına dayadı. Bay Floyd gibi, çocuk da siyahtı.

Savcılar, yayınlanmamış kamera görüntülerinin Chauvin'in annesi için bağırırken 17 dakika boyunca çocuğun sırtında diz çöktüğünü gösterdiğini söyledi.

Chauvin suçunu kabul ettiğinde, savcılar cezasını cinayet cezasıyla aynı anda vermesini istedi. İkinci bir ceza davasında mahkum edilirsek ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Perşembe günü mahkemede avukatı, duruşması sırasında hukuki sürece saygı gösterdiğini ve suçlarını tekrarlama riski taşımadığını söyleyerek 20 yıl hapis cezası istedi. Yıllarca nihai yasal duruşması olması muhtemel olan şey için mahkemeye hitap eden Chauvin, yargıcın "siyasi olarak yüklü ortam" göz önüne alındığında zor bir karar aldığını ve mahkemenin adalet için çaba gösterdiğini kabul ettiğini söyledi. Bazıları mahkemede bulunan Bay Floyd'un çocuklarına hitap eden Chauvin, onlara "hayatlarında en iyisini" dilediğini ve "iyi yetişkinler olma konusunda mükemmel rehberliğe" sahip olduklarını söyledi. Özür vermedi. Yargıç Paul Magnuson, cezayı teslim etmeden önce "Eylemleriniz için sorumlu tutulmalısınız" dedi. 35 Dakikalık duruşmayı Chauvin'e "geleceğinin en iyisini" dileyerek tamamladı.