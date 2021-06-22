Deras Holding (DERHL) Hisselerinde Cemal Güzelci Manipülatörler İle Birlikte Hareket Ediyor İddiası

Deras Holding (DERHL) hisselerinde yakın zamanda yaşanan p'e varan kayıplar sonrası yatırımcılar yaşadıkları mağduriyetleri devletin yetkili birimleri olan SPK ve CİMER'e yaşananları anlatarak şikayet yağmuruna tuttu.

Patron Cemal Güzelci Manipülatörler İle Birlikte Hareket Ediyor İddiası!

Yüzde 89.18 oranında halka açıklığı bulunan Deras Holding (Derhl) hisselerinde şirketin sahibi Cemal Güzelci şirket paylarında kaybettiği hakimiyeti geri kazanmak için manipülatörler ile birlikte hareket ediyor iddiası sosyal medya mecralarında iyiden iyiye dillendirilmeye başladı. Bu iddiaları şirketin KAP'a yapmış olduğu bildirimler ışığında mercek altına alacağız.

Patron Cemal Güzelci Şirket Hisselerinde Yaşanan Büyük Kayıplara Rağmen Neden Sessiz?

Yatırımcılar Cemal Güzelci'nin bedelli sermaye artırımı haberi öncesi sık sık şirket hakkında olumlu KAP bildirimleri yollayarak küçük yatırımcının dikkatini hisseye çekerek 9 lira ile 11.90 lira fiyatları arasında maliyetlenen küçük yatırımcı şimdilerde şu soruyu soruyor:

Şirkette bedelli sermaye artırımı kararı sonrası hiç olumlu bir gelişme yaşanmıyor mu? Daha öncelerde hafta da 2-3 tane gelen olumlu KAP'lar şimdi neden gelmiyor? p'lik bir düşüşe rağmen patron şirket hisselerine ve yatırımcılara neden sahip çıkmıyor? Bu sessizliğin ardında farklı niyetler mi var?

Cemal Güzelci Şirket Hisselerinde Kaybettiği Hakimiyeti 2.35 Rüçhan Bedeli Belirleyerek Tekrar Geri Kazanmaya Çalışıyor İddiası!

Rüçhan fiyatını bilerek yüksek belirlediği (2,35 TL) için bu fiyat seviyesinden yatırımcıların bedelli sermaye artışına katılmayacağını düşenen Cemal Güzelci'nin maliyeti çok yüksek olan yatırımcıların rüçhanlarını ve hisselerini ucuza almak için bilinçli şekilde hisse fiyatlarını aşağı baskılayarak manipülasyona ortak olduğu iddia ediliyor.

Cemal Güzelci, yukarı fiyatlardan sattığı hisseleri ucuzdan toplamak için rüçhanı yüksek fiyatlı belirleyip, yatırımcıların bu bedelliye katılmalarına teknik olarak engel olup, rüçhanda yukarıdan sattığı hisselere ucuza yeniden sahip olmak için mi 2.35 TL fiyatını belirledi iddiası borsa kulislerinde sıkça konuşuluyor.

Cemal Güzelci