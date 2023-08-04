Deprem bölgesinde yaşayan esnafların borçlarının ertelenmesine ilişkin karar açıklandı. Mücbir sebep hali süren yerlerde esnafların kredi borçları 6 ay boyunca ertelenecek. Depremden etkilenen bazı yerlerde mücbir sebep hali devam ediyor. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı’nda esnafların borçlarının altı ay süreyle ertelenmesine karar verildi.

Alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Depremden önce esnaflara kredi verildi. Deprem nedeniyle bu kredinin borçlarını ödemekte zorlanan esnafın borçları, altı ay süreyle ertelenecek. Deprem nedeniyle iş yeri yıkılan ya da herhangi bir şekilde zarar gören esnafların kredi borcu altı ay ertelenecek.

ÜÇ AY İÇERİSİNDE BANKAYA BAŞVURU YAPILMALIDIR

Esnaf ve sanatkârların krediden faydalanabilmesi için en geç üç ayda bankaya başvurması gerekiyor. Başvurular, 6 Ağustos tarihinde başlıyor.

Başvuruların, yazılı olarak yapılması gerekiyor. Borcunu erteleyenler için erteleme süresi bitene kadar icra takibi söz konusu olmayacak.

GELİR KAYBI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN KARŞILANACAK

Kredinin ertelenmesi ile ortaya çıkan gelir kaybı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıl bütçesine bu yıl ek ödenek koydu. Bu ödenek, kredi borçlarının ertelenmesi sonucu ortaya çıkan gelir kaybını telafi edecek.

Deprem bölgesinde yaşayan esnaflara, devlet tarafından çeşitli destekler veriliyor. Bu destekler kapsamında esnafların iş yerlerini yenilemesi ve yeniden kazanç elde edebilmesi amaçlanıyor. Gelir kaybı yaşayan esnafa, KOSGEB tarafından destek veriliyor. Aynı zamanda belediyeler de destekler sunuyor.

Esnafın deprem öncesi aldığı kredileri ödemesi, depremin yol açtığı zararlar nedeniyle zorlaştı. Bu nedenle devlet, kredi erteleme olanağı sundu. Bu olanaktan yararlananlar, borçlarını altı ay sonra ödemeye başlayacak. Böylece ödemeler, daha rahat şekilde yapılacak. Depremden etkilenen esnaflar, kazanç elde etmekte zorlanıyor. Bu nedenle desteklerin devam etmesi bekleniyor. Böylece esnafın durumunu toparlaması daha kolay olacak.