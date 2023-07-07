Denizbank, yeni başlattığı kampanya ile TC kimlik kartıyla banka şubelerine başvuran tüm müşterilere 20.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlayacak. Bu kampanya ile Denizbank, müşterilerine hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı sunuyor.

Denizbank'ın resmi internet sitesinde duyurulan kampanya kapsamında, özellikle daha önce Denizbank'tan kredi kullanan ve ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplarına yatırmış olan müşterilere özel avantajlar sunulacak. Kampanya dahilinde nakit ihtiyacı olan müşterilere 5 dakika içinde başvuru sonucu bildirileceği belirtilmektedir.

İhtiyaç kredisi başvurusunu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden gerçekleştirmek isteyen müşteriler de aynı gün içinde kredi işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Ayrıca, Denizbank şubelerini ziyaret ederek de başvurularını kolaylıkla yapabilir ve onaylanan krediyi hesaplarına aktararak kullanabilirler. Denizbank'ın İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler, nakit ihtiyaçları olduğunda banka şubesine gitmeden en yakın şubeden kredi alabilme imkanına sahiptirler.

Ayrıca, Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, banka şubesine gitmeden başvurularını tamamlayabilirler. Kredi başvurusu için TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak, bu bilgileri 32 80 numarasına SMS olarak göndermeleri yeterli olacaktır.

Denizbank'ın bu kampanyası, müşterilerine hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunarak finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır. Kampanya, TC kimlik kartıyla banka şubesine gitme gereksinimini ortadan kaldırarak müşterilere pratik bir çözüm sunmaktadır.