DenizBank’tan Kimlik Numaranıza Göre Dev Kampanya

Denizbank internet sitesinde yapmış olduğu açıklamaya göre, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. Anında 5 bin lira ve üzerinde kredi verilecek.

Denizbank tarafından internet sayfasında yapılan son dakika açıklaması ile ihtiyaç kredisi kullandırılacak. Krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar, anında 5 bin lira ve üzerindeki tutarlara sahip olabilecek. Her dönemde olduğu gibi bu dönem içinde vatandaşları mutlu etmek isteyen Denizbank kampanyasına devam ediyor.

Banka tarafından yapılan son açıklamada, başvuru yapılması halinde 5 bin lira ve üzerinde nakit almak isteyen vatandaşlara yönelik kampanya başlatıldı. Hızlı bir şekilde onaylanan krediye ihtiyacı olan herkes başvurabilecek. Her zaman tercih edilen bankaların başında gelen Denizbank, nakit kredi avantajlarını müşterilerine sunuyor. İhtiyaç kredisi almayı düşünen vatandaşlar, Denizbank tarafından uygulamaya koyulan kredi kampanyasına katılım sağlamak için SMS ile başvurabilir.

Denizbank, uygulamaya koyduğu 5000 lira ve üzerindeki tutarlar için gelir belgesine gerek duymadan vatandaşlara kredi onayı veriyor. Banka tarafından ön plana çıkarılan kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar başvuru işlemlerini yapabilecek. 36 ay vade seçeneğinin bulunduğu kredi avantajlarından faydalanabilecek.

İhtiyaç Kredisi Başvuru Nasıl Yapılır?

Denizbank, internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 36 ay vadenin bulunduğu kampanyaya başvuru yapmak isteyen bireyler, başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Nakit ihtiyacı olması halinde Denizbank üzerinden SMS yöntemi ile kredi başvurusu işlemini kolayca gerçekleştirebilecek.

Denizbank SMS ile vatandaşlara cebinde kredi adı ile bir kampanya başlattı. Kampanyada vatandaşların kredi onayı alması oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.

SMS yöntemi ile ihtiyaç kredisine başvuru işlemlerini yapmak için cep telefonun mesaj kısmına girerek kredim yazılır ve boşluk bırakılır. Boşluk bırakıldıktan sonra TC kimlik numarası yazılarak 3280 nolu numaraya kısa mesaj olarak gönderilir.

Banka tarafından bir değerlendirme süreci başlar, değerlendirme süreci 10 dakika gibi kısa sürede sonuçlanarak kısa mesaj olarak başvuru sahibine gönderilir. Kredi sonucu olumlu olan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek gelir belgesine gerek duyulmadan onay alınmış kredi kullanılabilir.