Denizbank'tan Dev Kredi Kampanyası Duyuruldu, 20000 TL 795 TL Aylık Ödeme

Denizbank yeni ve özel bir kredi kampanyası başlattı. 20000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere, banka hemen kredi sonucunu verecek ve 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli aylık 795 TL ödeme alacak. Kredi kampanyasını bankanın resmi internet sitesinden de görebilirsiniz. Banka yaptığı açıklama ile birlikte, kredi kullanmak isteyenlerin, ekonomik zor süreçler yüzünden daha uygun faiz ve başvuru şartları ile kredi verileceğini duyurdu. Denizbank üzerinden verilen bu kredi kampanyasına katılmak isteyenler 20000 TL'ye kadar anında onay alabileceklerdir.

Pandemi döneminde en çok kredi başvurusu yapılan bankaların başında olan Denizbank, ihtiyaç kredilerinde güncel kredi kampanyalarını duyurdu. Kredi kullanmak isteyenlere kolay başvuru imkanı sunulacak. Sizlerde bu dev kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı da görebiliyorsunuz. Üstelik bu krediler gelir belgesiz olarak verilecek.

Kredi İçin Şartlar Belirlendi, TC Vatandaşı Olan Alabiliyor

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, kredilerini kullanabilmeleri için bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Bu şartların başında banka kredi puanı geliyor. 1200 ve üzerinde kredi puanı olan kişiler, TC vatandaşı olması durumunda kredi başvurularını yapabileceklerdir. Kredi kartı başvurusu yapacak olan kişiler, aşağıdaki yöntemler ile birlikte başvurularını yaptıktan sonra kredilerini banka şubelerinden kullanabileceklerdir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

20000 TL kredi için başvuru yapacak olan kişiler, Kredi SMS başvurusu yapabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, cep telefonlarından Kredim TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atabilirler. Bu şekilde yapılacak kredi başvurusu sonrasında banka hemen kredi için hesaba para gönderimini yapacaktır. Ayrıca banka kredi başvurusu için banka şubelerinden de kredi onayı veriyor. Size en yakın Denizbank şubesine giderek, kimliğinizle birlikte başvuru yapabilir, onaylanan kredinizi hesaba atabilirsiniz.

Kredi için ayrıca, denizbank.com adresine girerek de kredi başvuru formunu doldurup onay alabileceksiniz. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvuruları sonucunda kredi onayı alan kişiler, banka şubelerinden kredi kullanacaklardır.

Örnek Ödeme Tablosu

Kredi başvurusu yapmak isteyenler 20.000 TL kredi kullandıkları zaman 36 ay vadeli işlem yaparsa, 795 TL ödeme yapacaklardır. 10000 TL kredi alırsanız 36 ay vadeli olarak 397 TL aylık ödeme taksitleri olacaktır. 5.000 TL kredi başvurusu yapacak kişiler, 199 TL kredi ödemesi ile 36 ay vadeli kredi kullanabileceklerdir.