Denizbank'ın Genel Müdürlüğü Duyurdu! SMS Atana 55.000 TL Hemen Verilecek

Denizbank üzerinden yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar artık cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek bu onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırabileceklerdir. Denizbank'ın resmi genel müdürlü tarafından duyurulan bu haber ile birlikte 55000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar, 24 ay vadeli, bu kredileri alabilmeleri için cep telefonları üzerinden mesaj atabiliyor.

Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi sonucu verecektir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 24 ay vadeli olarak alabilecekleri bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak işlemde yapabilmektedir. Denizbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, kredi vadeleri 36 ay vadeli olabiliyor. 50000 TL üzerindeki tüm kredilerde 24 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank, SMS ile başvuru nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden mesaj kısmına girerek ilk önce Kredim yazın daha sonrada Kimlik numaranızı yazarak mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Denizbank 32 80 numarası, Cebimde Kredi kampanyası olarak bilinmektedir. Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, kredi onayı almaları durumunda cep telefonlarına gelecek olan mesajdaki tutarın en yakın banka şubesine giderek kullanabilir.

Denizbank üzerinden daha önce kredi kullandıysanız veya bu bankada bir hesabınız varsa, Denizbank'ın mobil uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında, ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Denizbank, mobil uygulamasını kullanabilmeniz için bankadan internet bankacılığı şifresi almanız gerektiğini de bilmeniz gerekiyor.