DenizBank yeni ay içerisinde 50.000 TL nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı...

Denizbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 50.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı Haberi geldi. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda banka kredi puanı uygun olan vatandaşların ekonomik sıkıntı yaşamaları ve acil ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda 50.000 TL 36 ay vadeli Kredi alabileceği Haberi geldi. DenizBank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların başlatmış olduğu Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli Kredi imkanı sağlanarak düşük faizlerde kredi kullanma imkanı doğacaktır.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların şartları uygun olmaları durumunda krep imkanından faydalanabilmeleri için bireysel müşteri olması isteniyor. Bireysel müşteri olan vatandaşlar maket ihtiyacı olmaları durumunda Kredi başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak da kolay bir şekilde yapabilmektedir. SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Denizbank üzerinden cep telefonumuz üzerinden atmış olduğunuz SMS ile kredi onayı olan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilir ve gelir belgesiz kullanabilirler. Gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen utangaçlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır. DenizBank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşların SMS haricinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7 gün 24 saat Kredi alabileceğini söylemek istiyoruz.