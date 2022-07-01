Denizbank Yaza İyi Hazırlandı! 10.000 TL ile 50.000 TL nakit ödemeler yaz kampanyasında duyuruldu!

Denizbank yaz boyunca vatandaşların bütün nakit ihtiyaçları kolay bir şekilde karşılayabilmek adına yeni bir yaz kampanyasına hızlı bir giriş yaptı. Buna göre nakit ihtiyaçlarını gidermek isteyen ya da kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için 10.000 TL ile 50.000 TL arasındaki limitler de son dakika promosyonu gerçekleştirilerek en kolay başvuru sistemleri banka tarafından uygulanmaya başlandı.

DenizBank tarafından yapılan bu yaz kampanyasında vatandaşların nakit ihtiyaçlarının ortaya çıkması halinde 10.000 TL ile 50.000 TL arasındaki nakit limitlerinde toplamda 30 ay vade seçenekleri ile özel bir yaz kampanyası başlatıldı. Buna göre hemen nakit ihtiyacımızı gidere bilmek adına telefonunuzun SMS bölümünden banka için gerekli işlemleri başlata bilmeniz mümkündür. Özellikle Denizbank’ın en düşük faiz oranlarını uygulamış olduğu kredi faizlerinde banka puanlarınızın 1500 puan ve üzerinde olması halinde hızlı bir şekilde onay alabilecek ve en düşük faiz uygulamalarından faydalanabileceksiniz.

SMS ile başvuru gerçekleştirmek istemeyen kişiler bankanın mobil uygulaması aracılığı ile ya da internet bankacılığı üzerinden gerekli başvuru adımlarını izleyebilir ve yalnızca 5 dakika gibi bir zaman içerisinde hemen olumlu yanıt alabilirler. Üstelik müşteri düzeyinde banka puanı 1500 puan üzerinde olan vatandaşlar için şubeye gitmeden ve herhangi bir şekilde gelir belgesi sunmadan krediye onay aldıktan hemen sonra kendi istediğiniz bankaya ve banka hesabına hemen kredi tutarını aktarabilir ve istediğiniz an nakit ihtiyaçlarınızı gidermeye ve kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.