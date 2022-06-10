Denizbank, yaptığı ve yapacağı kredi kampanyalarını paylaştı! En çok 40.000 TL kredi veriyor!

Denizbank, yeni yapmış olduğu kampanyaları ve yapacak olan tüm kampanyaları, resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Nakit ihtiyacı olan kişiler için kredi imkanları sunan ve çözümler üreten, Denizbank, yapmış olduğu son kampanyalarda, kredi kullanacak olan vatandaşlara hemen işlem yaparak, kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştiren kişiler en çok 40000 TL'ye kadar onay alındığı görüldü. Denizbank 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda, sizlerde bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce şartları uygun bir müşteri olup olmadığınızı sorgulamalı ve daha sonra kredi puanınız uygun ise bankanın kredi başvuru yöntemlerini tercih etmeniz gerekiyor.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi duyurusu sonrasında SMS ile başvuru ön plana çıkmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte oturduğunuz yerden kredi imkanından faydalanabilecek ve Denizbank'ın başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına hemen katılabileceksiniz.

En yakın banka şubesi üzerinden de kredi başvurularını yapabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda, Denizbank'ın güncel kredi faiz oranlarından değil, daha düşük faiz oranlarından yararlanacağını söyleyebiliriz.

Sms ile başvuru

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda kredi imkanından faydalanmaları için cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atmaları gerekmektedir.

Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, sizlerin, TC kimlik numaranız üzerinden değerlendirmesi yapılacak olan kredi kampanyanız 36 ay vadeli olarak sizlere sunulacaktır.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanarak da istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Denizbank, mobil uygulamasını kullanabilmeniz için banka müşterisi olmanız ve bankanın internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden, hafta sonu olsa bile ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapacağınız bir kredi kampanyası mevcuttur. Mobil uygulama üzerinden kredi onayı alan vatandaşlar şubelere gitmeden hesaplarına para ödemesi yapabilir ve buradaki olacakları tüm kredilerde, masrafsız işlem yapabilir.