Denizbank Yaptığı Açıklamada Nakit Vereceğini Duyurdu, Bankadan En Düşük 8000 TL Üzerinde Ödeme Olacak

Denizbank üzerinden başlatılan son dakika kampanyası ile birlikte ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 8000 TL ve üzerinde nakit kredi kullandırılacak duyuruldu. Acil ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyalarına katılmak istiyorsanız ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar kredilerine hızlı bir şekilde banka şubeleri de gitmeden de işlem yapabilir. Denizbank banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlamaktadır.

DenizBank kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar banka müşterisi olmaması durumunda Bu bankanın en kolay bir şekilde Kredi vermiş olduğu sms kredi servisini kullanarak beş dakika içerisinde Kredi başvurusunu yapabilir ve onaylanan Kredi hemen kullanabilir.

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 8 bin TL ile 50 bin TL arasında verilecek olan ihtiyaç kredisi 36 ay vade ile sizlere ödeme tablosu oluştururken daha düşük vadelerde de kredi kullanabiliyorsunuz. Başvuru yapmak için cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına mesaj gönderebilir ve bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 3280 numarasına göndermiş olduğunuz cep telefonu aracılığı ile mesajın sonunda sizlere mesaj atılan cep telefonuna gelecek olan sonuç ile birlikte hızlı bir şekilde kredi ne kadar almış olduğunuz gösterilecektir. Bu mesaj ile en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirebilir ve onaylanan tutarı sadece kimliğiniz ile birlikte gelir belgesiz olarak kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsunuz ayrıca banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde bankanın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak ücretsiz Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank kendi banka müşterisi olan kişilere Denizbank mobil uygulaması aracılığı ile kredi imkanı tanımaktadır. DenizBank kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar mobil uygulama üzerinden yapacakları Kredi başvurusunda onay almaları durumunda hafta sonu olsa bile onaylanan tutarı Kendi hesabına yatırabiliyor. Mobil uygulama üzerinden kullanacağınız kredilerde banka 3 ay ertelemeli düşük faizli ve masrafsız Kredi imkanı sizlere sağlıyor.