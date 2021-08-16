Denizbank ve Yapı Kredi Bankası Tarihi Bir Kampanya Başlattı, 100.000 TL'ye Kadar 36 Ay Vadeli 90 Gün Ertelemeli Kredi

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası 100.000 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Sizler de bu iki banka üzerinden hızlı bir şekilde kredinizi kullanabilirsiniz. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde onay alabiliyorlar. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredilerde hızlı işlem yapabilmeniz için kredi şartlarına uygun müşteri olmanız gerekiyor.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası sizin kredi şartlarına uygun olmanız durumunda onay verirler. Kredileri banka şubelerinden internet sitesinden ve internet bankacılığı üzerinden kullanabiliyorsunuz. Şimdi sizlere bankaların hızlı bir şekilde nasıl kredi onayı verdiklerinden bahsedelim.

Denizbank 100 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Denizbank üzerinden 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini hızlı bir şekilde banka şubesinden kullanabilir. Bankaya giderken kimlik ve gelir belgenizi götürürseniz Kredi sonucunuzu hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Kredi sonucu uygun olan kişiler 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabilirler.

Denizbank kredileri de 1300 ve üzerinde kredi notu olan kişilere değerlendirme yapar. 1300 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa kredi başvurusu için Denizbank şubesine gidebilirsiniz. Ayrıca SMS atarak da Denizbank kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bunun için cep telefonunuzdan bir ücretli mesaj atmanız gerekiyor. Kredim yazın boşluk bırakın ve kendi kimlik numaranızı yazdıktan sonra 32/80 numarasına bu mesajı gönderin. Kredi başvurusu hemen yapılacak ve sizlere sonuç anında cep telefonunuza gönderilecektir. Eğer verilen cevapta kredi onayı alırsanız en yakın banka şubesinden kredinizi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Yapı Kredi Bankası 100.000 TL gibi yüksek limitli krediler de kendi bankasından maaş alan ve kendi bankası'nda hesabı olan müşterilere internet bankacılığı üzerinden bu kredi limitini anında veriyor. Banka şubesine gitmeden dahil 36 ay vadeye kadar 100.000 TL kredi başvurusunu internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. Bunun için hesabınızın üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz.

100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra sizlere özel olarak verilen bu kredi kampanyasına başvuru yaparak onay almanız durumunda hemen krediyi Yapı Kredi Bankası hesabınıza atacak. Ayrıca banka şubesinden Banka ATM'si ve bankanın resmi internet sitesinden de kredi başvurusu yapılmaktadır. Özellikle SMS atacak olan kişiler bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık geliri yazıp 44 11'e gönderirlerse ne kadar onay alacaklarını oturdukları yerden öğrenebilirler. Yapı Kredi Bankası kişilerin Kredi notuna göre de faiz oranı uyguluyor. Emekli olan çalışan ve devlet memurları bireysel kredi için bu kredi kampanyasına katılabilir.