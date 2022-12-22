Denizbank ve Şekerbank’tan Kredi İsteyenlere İyi Haber! Hafta Sonu Dâhil Kredi Başvurusu Yapabilirsiniz

Denizbank ve Şekerbank’tan kredi isteyenlere iyi haber! Hafta sonu da dâhil olmak üzere kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Her iki bankadan kredi nasıl alınır? Detayları haberimizde…

İki bankadan kredi kampanyası başladı. İsteyenler istedikleri zaman başvuru yapabilir. Her iki bankadan ihtiyaç kredisi için başvuru yapacaklara acil para ihtiyacını giderecek 5 bin liralık kredi verilecek. Bankalardan dilediğiniz zamanda başvuru yaparak krediyi kullanabilirsiniz. Acil nakit ihtiyacı olduğunda Denizbank ve Şekerbank üzerinden kimlik ile ya da internet üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Tüm ihtiyaçlarınıza yönelik olan kredilerde 36 ay vade tanınıyor. Kredi kullanımında ilk ödemeyi 3 ay sonra yapabilirsiniz. İki banka üzerinden kredi alabilmek için bankaların belirttiği politikaları benimsemiş olmanız gerekir. İki banka üzerinden 5 bin lira tutarında kredi alabilmek için icralık ve avukatlık durumunun söz konusu olmaması gerekir.

Denizbank Anında 5.000 TL Kredi Veriyor

Kredi başvurusu için birden fazla yöntem kullanabilirsiniz. Banka üzerinde hesabı bulunanlar banka şartlarına uygun olmaları halinde internet bankacılığı kullanılarak bank şubesine gitmeden kredi kullanılabilir. 5 bin lira tutarındaki krediye banka onay vermesi durumunda tutar hesabınıza hemen aktarılır. Denizbank kredi başvurusunda bulunan müşterilerine uygun faiz oranları ile kredi kullandırıyor. Online kredi kampanyası dâhilinde başlatılan kampanyaya katılım sağlayarak kredinizi kullanabilirsiniz.

Banka ayrıca kredi başvurusunu SMS üzerinden kabul ettiği gibi internet sitesi üzerinden de kabul ediyor. Banka müşterisi olmayanlara da kredi imkânı sağlıyor. Cep telefonundan kredim yazarak boşluk bırakılıp TC kimlik numarası 3280 nolu numaraya gönderilir. Kısa süre içinde kredi sonucu başvuru sahibine iletilir. Onay alınması durumunda onaylanmış olan kredi 36 ay vadeye kadar kullanılabilir.

Ayrıca kredi başvurusu için bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabildiği gibi ATM’sinden de kredi başvurusu yapma imkânı bulunuyor. En yakın banka şubesine gidilerek gerekli olan belge ve kimlik ile başvuru yaparak onay alınabilir. Onay alınmış olan kredi anında kullanılabilir.