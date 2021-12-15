Denizbank ve QNB Finansbank'a Gelen Herkes Derdinden Kurtuluyor, Borçları Bitiyor, Hemen Onay Veriliyor

Son zamanlarda bankaların kampanyaları oldukça tercih edilmektedir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar bankalar üzerinden kredi almak istiyorlarsa belirli şartlar dahilinde Kredi onay alabiliyor. Denizbank ve Finansbank banka şubelerine gelen veya bankanın uzaktan kredi başvuru yöntemleri ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yapan vatandaşlarına 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Özellikle kredi kullanmak isteyen kişiler başka bankalarda borcu varsa bu bankadaki borçları kapatılarak üzerine de ihtiyaçları olan krediyi kullanabilecek rahat bir nefes alarak ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak kullanılabilecektir. Denizbank ve Finansbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olacağız duyuru ile birlikte Kredi başvurularının Bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Denizbank'tan kredi başvurusu

Denizbank düşük faiz oranları ile vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapmaya devam ediyor. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar Deniz bank şubelerine giderek veya bankanın uzaktan başvuru yöntemlerinden olan SMS ile kredi başvurusunu yaparak hızlı bir şekilde Kredi onay alabiliyor. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar sms ile başvuru yapmak istiyorsa kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 3280 numarasını gönderebilir. 5 dakika içerisinde banka tarafından gelecek sonuç ile birlikte en yakın banka şubesine giderek size gelen mesajlar kredi onayı var ise bu mesajdaki Kredi limitini kullanabilir kimlikle sadece gelir belgesiz kredi avantajından faydalanabilirsiniz.

Qnb Finansbank 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor

Qnb Finansbank üzerinden de 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar Bu banka üzerinden almış oldukları 100.000 TL ihtiyaç kredisi ile birlikte belirli şartlar dahilinde bankadan 50.000 TL ve 100.000 TL arasında Kredi kullanabiliyor. Bankadan en çok tercih edilen kredi başvuru yöntemlerinden bir tanesi olan sms kredi başvuru yöntemi ile birlikte 1 dakika içerisinde Kredi sonucu öğrenebilirsiniz.

T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak gönderebilir Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ayrıca qnb mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Bunun için banka hesabınızın olması ve banka internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekiyor.