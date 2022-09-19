Denizbank ve 2 Banka Üzerinden 10.000 TL Ödeme İçin Belgesiz Ödeme Verilecek! Son Dakika...

Denizbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden gelir belgesiz olarak 10000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar için sondakika haberi verildi. Denizbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden gelir belgesiz olarak 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı. Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden gelir belgesiz ve masrafsız olarak ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda işlemleri de hızlı bir şekilde yapabileceğini de söylemek isteriz.

3 banka üzerinden 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarına yatıracakları ödemelerle birlikte 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, bu bankalar üzerinden aynı gün içinde ödemede kredi kullanabilmektedir. Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda, şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanarak da bankalardan kredi alabileceğini söyleyebiliriz.

Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için bankaların kendi uyguladıkları kredi politikalarına da uygun bir müşteri olması istenmektedir. Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere bu bankalar üzerinden 10 bin TL kredi ödemesi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden verilmektedir. Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için başvuruları alacak olan bankalar ve en yakın şubelere giderek de hızlı bir şekilde vatandaşlara kredi imkanına gelir belgesi olarak sağlamaktadırlar.