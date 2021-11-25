Denizbank ve 2 Banka Daha SMS Atarak Ödeme Vereceğini Resmen Açıkladı, İlk Ödemeyi Yapmayacaksınız

İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa, 35000 TL'ye kadar kredi veren bankalardan hızlı bir şekilde başvuru yapabilir, 5 dakika içerisinde ne kadar onay aldıklarını görebilirler.

Bankalardan kredi başvurusu yapmak, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha kolay bir hal almıştır. Sizlerde eğer ne kadar kredi onayı alacağınızı merak ediyorsanız, bankaların SMS kredisi servislerini kullanarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizin kimlik numaramızı değerlendirmeye sokacaktır. Kimlik numaranızda ki, kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler, 35000 tele SMS Kredi için onay alabilirler. Vereceğimiz bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi isterseniz banka şubesinden isterseniz de internet üzerinden online olarak kullanabiliyorsunuz. Yaptığınız kredi başvurusunda onay aldıktan sonra kredi notumuza göre de faiz oranları uygulanacaktır. Şimdi sizlere 35000 TL SMS ile kredi veren bankalar hangileridir, bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Yapı Kredi Bankası, 35000 TL SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

yapı Kredi Bankası üzerinden 35000 TL'ye kadar SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bazı kredi politikalarına uygun olmanız durumunda cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atarak, ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. 4411 numarasına, Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazdıktan sonra gönderim yapın. 35000 TL SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi notumuzda uygunsa bu banka üzerinden hemen kredi onayı alabilirsiniz. Kredi onayı aldıktan hemen sonra banka şubelerine giderek veya bankanın internet bankacılığını kullanıyorsanız, mobil uygulaması üzerinden bu krediyi kullanabiliyorsunuz. Yapı Kredi Bankası üzerinden alacağınız bu kredilerde mesajda, yazdığınız aylık gelir çok önemlidir. Aylık gelirinizi ne kadar yazarsanız, banka istediği takdirde o tutardaki gelir belgesini bankaya sunmamız gerekiyor.

Akbank 35000 TL SMS Kredi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank üzerinden de SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzdan bir mesaj atmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazdıktan sonra gönderim yapabilirler. Başvuru yaptıktan 10 dakika sonra sizlere kredi sonucu cep telefonuna gelir, eğer kredi onayı aldıysanız banka sizlere hemen şubelere davet ederek, onaylanan tutar kadar kredinizi kullanabileceğinizi söyleyecektir. Akbank 35000 TL SMS ile kredi başvurusu yapacak olan müşteriler onayı aldıkları takdirde bu kredileri, dilerse, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kullanabilirler. Bu uygulama üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, bankanın müşterisi olmanız ve internet bankacılığı şifresini almış olmanız gerekmektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi onayı alan müşteriler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabiliyor. Dilerseniz ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz.

Denizbank 35000 TL SMS Kredi Başvurusu Nasıl yapılır?

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, 35000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsak, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek, 32 80 numarasına mesaj göndermesi gerekiyor. 32 80 SMS kredi numarasına kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra gönderim yapın. Sms, kredi onayını en kolay veren bankalardan birtanesi olan Denizbank, sizlere 5 dakika içerisinde iki mesaj gönderecektir. Gönderilen birinci mesajda, banka kredi başvurunuzun yaptığınızı söyleyecek daha sonra ikinci mesajda ise kredi sonucu söylenecektir. Onay alan müşteriler, bu kredilere banka şubelerinden sadece kimlikleriyle birlikte kullanacaklardır. 35000 TL kredi kullandığınız zaman 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapılmaktadır. Denizbank üzerinden bu kredilere onay kalan kişilerin ev hanımı olması durumunda bile kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz.