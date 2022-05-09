Denizbank son tarih 15 Mayıs olan yeni kampanyasını duyurdu! Nakit isteyenler bu habere geldi!

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar yeni bir kredi kampanyası haberi ile hesaplarına para ödemesi almaya başladı. 44.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan DenizBank üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan bireysel müşterilerin TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabilecektir.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, 44.000 TL'ye kadar bu banka üzerinden kullanacakları kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanmak istiyorsa, banka kredi puanının yüksek olması gerekiyor. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde banka sizlere, SMS ile birlikte ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde hesabınıza yatıracaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 44000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa o 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebilmektedirler.

En yakın banka şubesine giderek, kimlikle birlikte başvuru yapabildiğiniz gibi eğer SMS ile cep telefonunuz üzerinden SMS yatmak istiyorsanız başvurunuzu yapmak için ücretli bir mesaj atmanız gerekmektedir.

İhtiyaç kredisi için SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmındaki yere girdikten sonra büyük harflerle kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin.

Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra banka Genel Müdürlüğü, sizin TC kimlik numaramız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kaç para kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri sizlere söyleyecektir.

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, ayrıca banka hesapları olması durumunda bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan da kredi başvurusunda bulunabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubeleri aracılığı ile kredi alacak olan vatandaşlar, 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi onayı almış ise internet bankacılığına giriş yapabilir ve buradan da krediyi kendi hesabına yatırabilir.

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, ayrıca, en yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerini sadece kimlikleriyle birlikte gerçekleştirebilmektedir. Size yakın olan bir DenizBank şubesine giderek kredi başvurunuzu yapmak istiyorsanız, sadece kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisine giderek işlemlerinizi yapabilir, onaylanan tutarı aynı gün içinde hesabınıza yatırarak alabilirsiniz.