Denizbank nakit isteyenlere 3280 numarasına mesaj atarsa, 44.000 TL ödeme yapacağını açıkladı! Denizbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 44000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. 44000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek, bireysel müşteriler TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında ne kadar kredi onayı aldığı hakkında bilgileri mesaj öğreneceklerdir.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte gelir belgesiz olarak kullanabileceğiniz, bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için bankalar hızlı bir şekilde işlem yapmaktadır. 44000 TL ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi kullanabilecek ve ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak yapabileceksiniz.

Denizbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Kimler alabilir?

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verileceği yeni bir kredi kampanyası hazırlandı. Denizbank, internet sitesi üzerinden yapılan kredi kampanyası başvurusu sonrasında işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileceği duyuruldu.

Denizbank üzerinden ayrıca banka şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz gibi, bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 44000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak, bankanın Cebimde kredi kampanyasına katılabilir ve hemen sonucu, öğrenebilir. Banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu kredilerde, cebimde kredi kampanyasına şu şekilde mesaj atması gerekmektedir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz gerekmektedir. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu göndermiş olduğunuz cep telefonuna mesaj ile göndermektedir. Kredi onayı aldıktan sonra da banka sizlere hemen sonuç verir ve onaylanan kredinizin ne kadar olduğu hakkında bilgileri sizlere, SMS ile gönderir.