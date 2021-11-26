Denizbank Müşterilerinden 90 gün Ödeme Almayacağını ve 55000 TL Ödeme Vereceğini Duyurdu. Denizbank üzerinden yapılan kampanyalardan bir tanesi olan ihtiyaç kredisi kampanyası 55 bin TL'ye kadar ödeme verilerek vatandaşların acil ihtiyaç sıkıntısını gidermek için tekrardan başladı. DenizBank'ın resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulaması üzerinden yapılan Bu kampanyada işlem yapacak olan kişiler başvuru yapmaları durumunda onay alabilir ve almış oldukları bu onay ile birlikte istedikleri zaman kredi kullanabilir. Kredi onayı aldıktan sonra 45 gün içerisinde Kredi kullanabilirsiniz. Kredi onayı alan müşteriler acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri bu Kredi kampanyasına katılmak istiyorsa başvuru yapması ve banka kredi puanı yüksek olması durumunda onay alması gerekiyor.

Denizbank'tan kredi kampanyası

55 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak verilecek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması durumunda kampanyaya hiçbir engel olmadan katılabilir. Denizbank 55 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız SMS atabilir bankanın resmi internet sitesine girebilir veya size en yakın banka şubesine giderek gelir belgesiz kimlikle başvuru bırakabilirsiniz. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası olarak yapacağı bu Kredi kampanyasına vermiş olduğu faiz oranı ise kişilerin Kredi notuna göre uygulanan kredi faiz oranıdır. Kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlar daha düşük faiz oranlarından yararlanarak DenizBank'ın Kredi kampanyasına gelir belgesiz olarak katılabilir.

Deniz bank gelir belgesiz olarak vermiş olduğu İhtiyaç kredisinde sms ile başvuru yapmak isteyen kişilerden ücretli bir mesaj atarak 3280 numarasını atılan mesaj sonrasında sonuç belirler. DenizBank SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin. 3280 numarasına mesaj atarak kredi başvurusu yap ama duysanız bankanın resmi internet sitesine girerek burada ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank t.c. kimlik numaranız üzerinden yapacağı sorgulama ile birlikte hem SMS'le hem de internet üzerinden aynı sistem ile sizlere sonuç verir. Kredi onayı alan kişiler en yakın banka şubesinden kredi kullanabilir Banka hesabı olan kişiler ise DenizBank'ın mobil uygulamasına girerek işlem yapabilir.