Denizbank Kurban Bayramı Kampanyası, Nakit İsteyene Kredi, Kart İsteyene Kredi Kartı Veriyor, Limit 10.000 TL

Denizbank, Kurban Bayramına özel yeni bir kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kampanyası başlattı. Nakit ihtiyacı olan kişiler, hızlı bir şekilde bu kampanyayı kullanabilirler. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, Banka şubesine giderek kredi başvurusu yapabilirler. Denizbank banka şubelerinden hızlı birşekilde sadece kimliğinizi vererek, kredi onayı veriyor, Denizbank üzerinden 36 ay vadeye kadar 10000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler için banka, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bu kampanya ile ilgili bilgiler paylaştı. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi notunun uygun olmasıyla birlikte banka üzerinden ister kredi ister kredi kartı ister KMH hesabı açarak hemen nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir. Açacağınız tüm ihtiyaçlarda banka en fazla 10000 TL'ye kadar limit verecek.

Denizbank Kredi Kampanyası ve Duyurusu

Denizbank üzerinden ilk başvuru yapacak kişilerin tercih ettikleri kampanya, ihtiyaç kredisi başvurusu kampanyasıdır. Banka ihtiyaç kredisini 10000 TL'ye kadar verirken, 36 ay vadeye kadar sizlere, vade imkanı da sunacak. Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandıklarında bu kullandıkları krediyi istedikleri ihtiyaçlarına göre harcayabilirler. İsteyen müşteriler dilerse, borç kapatma kredisi olarak kullanabilir, ister de kendi ihtiyaçları için bu krediyi kullanabilirler. Üstelik, kredilerde ilk taksit ödemesini de banka, 3 ay ertelemeli olarak yapıyor. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman sizlere 5 dakika içerisinde hemen kredi sonucu gelecektir. Kredi kullanan kişiler belirli şartları uygun olması durumunda, Denizbank üzerinden bu kredileri, dilerse hesaplarına da atabilecekler. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak, 32 80 numarasına gönderin. Gönderdiğiniz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde kredi onayı verecek ve onaylanan tutar kadar kredinizi kimliğinizle birlikte en yakın DenizBank şubesinden gelir belgesiz alabileceksiniz. Banka bu kredilerde gelir belgesi ve kefil istemiyor.

Denizbank, kredili mevduat hesabı başvurusu

Banka hesabı olan kişilere bir kurtaran hesap adında bir kampanya yapılmaktadır. Kredili mevduat hesabı olan bu kampanya daha önce daha düşük limitlerde verilirken, şimdi ise yeni kampanya ile 10000 TL'ye kadar onay veriliyor. Kendi Denizbank, hesabınız üzerinden başvuru yapacağınız kurtaran hesap başvurusunu, mobil uygulama üzerinden ve SMS atarak işlem yapıyorsunuz. Vadesiz hesabınızda artı para 10000 TL olacak ve istediğiniz zaman bu parayı kullanabileceksiniz. Kullandığınızda, bu parayı, isterseniz, taksitli olarak 12 ay vadede ödeyebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden Kurtaran, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızıda yazarak, 32 80 numarasına gönderin. Bu şekilde Kredili Mevduat Hesabı başvurusu yapmış olacaksınız.

Denizbank Bonus özellikli kredi kartı başvurusu

Denizbank üzerinden kredi kartı kullanmak isteyen kişiler, Bonus özellikli bir kredi kartı alacaklardır. Denizbank Bonus kredi kartı başvurusuna banka şubesinden, Atm'den, Müşteri Hizmetleri numarasından ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Yapacağınız başvuru sonrasında Denizbank on bin TL limit belirleyerek sizlere kredi kartı limiti hazırlayacaktır. Kredi notu yüksek olan kişilere daha yüksek limitlerde onay alırlar.