Denizbank Kartı Olmayanlara Kredi Kartı Verecek, 600 TL Bonus Yükleyecek. Denizbank bonus kredi kartı kullanmak isteyenler için son dakika açıklaması yapıldı. Kredi kartı almak isteyenlere müjde geldi. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yayına giren bu haber ile birlikte, daha önce kredi kartı olmayan veya başka bankalara başvuru yaptıktan sonra onay alamayan kişilere, Denizbank kredi kartı verecek. Bonus özellikli verilecek bu kredi kartı için hemen anında onay alabileceksiniz.

Denizbank, son zamanlarda kredi ve kredi kartı ürünlerinde sürekli güncel kampanyalar yaparak, müşterilerin kendi bankasına gelmesini sağlamaktadır. Kredi kartı kullanmak isteyenler, bonus özellikli denizbank kredi kartı alabilmektedirler. Denizbank özellikle daha önce hiç kart almayan, 18 yaşından büyük olan kişilere, bu kredi kartı desteğini vermektedir. Online internet üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında onay alırsanız, kartınız ile internet alışverişi yaparak 600 TL bonus para kazanabilirsiniz. Kazandığınız bu bonus parayı daha sonra istediğiniz alışverişlerde kullanabilirsiniz.

Denizbank Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Denizbank kredi kartı başvurusu yapmak için banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi olan denizbank.com adresine girerek buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numaranız ve cep telefonunuz ile birlikte, başvuru yapabileceksiniz. Kredi kartı başvurusu yaptıktan hemen sonra sizlere kredi kartı sonucu gelir.

SMS ile kredi kartı başvurusu yapmak istiyorsanız, SMS atmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına giriniz ve BONUS boşluk TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına gönderiniz. Bu şekilde kredi kartı başvurusu yapmış olacak, 5 dakika içinde kredi kartı sonucu sizlere gelecektir. Onaylanan kredi kartı 2-5 gün içinde adresinize kurye ile gönderilir.

Denizbank 600 TL Bonus Kampanyası

Denizbank kredi kartı başvurusu yapan ve kart onayı alan kişilere banka ilk 3 ay yapacakları harcamalarının yarısını ödeyecek. Bu ödemeleri de bonus puan olarak sizlere geri verecektir. 600 TL'ye kadar bonus kazanabilirsiniz.

Kampanyaya 1-30 Haziran tarihleri arasında katılabilirsiniz. Bireysel kredi kartı olan ve internet üzerinden yapılan başvuru sonrasında onay alan kartlar için geçerlidir.

30 Haziran'a kadar onay alan kredi kartı için sonraki 3 ay yapılacak alışverişlerde, yaptığınız alışverişin yarısını Denizbank ödeyecek ve bu işlemleri size bonus para olarak geri yükleyecektir.

Kampanya dahilinde 3 aylık olarak toplam 600 TL verileceği için aylık en fazla 200 TL bonus para kazanbileceksiniz. Kampanyadan sadece 1 tek müşteri faydalanabilmektedir. Bir müşteri 2 kart ile katılamaz. Detaylı bilgi için bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz.