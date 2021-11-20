Denizbank üzerinden yeni bir kampanya haberi geldi. Banka üzerinden destek almak isteyenlere Denizbank uygun faizlerle 50.000 TL ödeyecek. Denizbank Kara Liste, Kırmızı Kalem, Puan, Gelir Belgesi İstemiyor, 50.000 TL Ödeme Yapıyor, Vatandaş Sevindi. Bu haberi duyan herkes başvuru yaparak Denizbank üzerinden nakit imkanından faydalandı. Denizbank kendi internet üzerinden yaptığı duyuruda, daha önceki banka çalışmalarından dolayı kredi puanı uygun olmayan emekli ve sigortalı çalışanlara bu kampanyayı yapıyor.

Banka şubelerine de asılan bu kredi kampanyası haberi oldukça merak ediliyor. Sizler için bu haberi araştırdık ve nasıl kredi başvurusu yapacağınız hakkında bilgiler topladık.

Denizbank kredi başvuru şartları

Denizbank üzerinden acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi almak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun müşteri olmanız şarttır. Banka kredi notu uygun olan kişilere SMS bile onay verirken, kredi notu düşük olan kişilere sadece banka şubelerinden destek imkanı sağlar.

Yapılan son kampanya da ise emekli olan kişiler öncelikli olarak değerlendirilecek ve kişinin emekli maaşını Denizbank'a taşıması durumunda daha kolay onay verilecek. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli, Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsa, Denizbank'ın yaptığı bu kampanya olan 50.000 TL kredi kampanyasına katılarak hemen sonuç alabilir.

Banka şubelerine giderek işlem yapacak olan kişiler, sadece kimlikleri ile birlikte verilecek olan destek kredisine başvuru yapabilir. Denizbank banka şubelerinde sizlere verilecek olan başvuru formunu doldurarak hemen kredi kullanabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra genel müdürlük değerlendirme yapacak ve sizlere hemen sonuç söylenecek.

Denizbank Kredi Başvurusu

Denizbank ayrıca müşterilerine SMS ile kredi başvurusu yaptırmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle kredilerini SMS atarak da alabilirler. Bunun için 3280 SMS kredi numarasına Kredim TC KİMLİK yazarak göndermeleri yeterlidir. Bu başvuru yapacak olan kişilerin kredi notu uygun olması gerekiyor. Çünkü banka sistemsel olarak kredinizi sorgulayacak ve kredi notu uygun olan kişilere kredi vereceklerdir. Size en yakın Denizbank şubesine giderek bu bankanın verdiği diğer kredi kampanyalarına da bakabilirsiniz. 36 ay vadeli olarak alınan bu kredilerde ilk taksitlerinizi 3 ay ertelemeli olarak da alabileceksiniz.