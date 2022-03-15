Denizbank Kampanyasını Duyurdu! 3280 Numarasına Mesaj Atmak Önemli! 55.000 TL Onay Hesabınıza Yatacak. Denizbank kredi kullanmak isteyenlere duyuru yaptı. Denizbank üzerinden 32 80 numarasına mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka kredi notu: 1200 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. Başvuru yapmak isteyen kişiler bireysel müşteri olması durumunda cep telefonlarından SMS atarak işlem yapacak sonucunu ise 5 dakika içerisinde öğrenecek.

Denizbank, kendi resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu, imkan sağlamaktadır. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikleri zaman kredi onayı alırsa ve deniz Bank hesabı var ise şubelere gitmeden, parayı kendi hesabına yatırabilecek.

Denizbank SMS ile Başvuru Nasıl Yapılır?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak gönderebilirler. Cep telefonunuzun mesaj kısmından yapmış olduğumuz bu mesaj ile birlikte Denizbank, sizlere hızlı bir şekilde sonuç verir kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Denizbank, sizlere 32 80 numarasına mesaj atmanız ile birlikte daha yüksek limitlerde kredi onayı sunmaktadır.

Denizbank, internet sitesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapacak olan vatandaşlar, kredi sonucunu cep telefonuna gelecek olan mesaj ile görecektir. Bu şekilde hızlı birşekilde kredi kampanyasına katılacak ve acil ihtiyaçlarınız için Denizbank, Kıyak, başlatmış olduğu kampanyadan yararlanacaksınız. Bankanın, güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.